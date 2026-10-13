암살자(들) 촬영장 허가 놓고… 대전 정치권 공방

영화 ‘암살자(들)’을 둘러싼 정치권 공방이 대전시로 옮겨붙었다. 영화 촬영이 이뤄진 대전 옛 충남도청사 등 공공시설 촬영 장소 제공을 두고 지역 정치권이 설전을 벌이면서 ‘때아닌 이념 논쟁’이 일고 있다.



12일 대전시에 따르면 시는 지난해 9월16일 영화 ‘암살자(들)’이 대전 중구 선화동 옛 충남도청사와 동구 소제동 일대에서 영화 촬영을 하도록 허가했다. 영화 제작사는 승인 전날 대전시에 공문을 보내 촬영 협조를 요청했다. 당시 제작사의 협조 공문엔 ‘대한민국 1970년대 시대상을 담은 영화’라는 짤막한 설명이 있었다고 한다.



옛 충남도청사는 충남도 소유에서 2021년 12월 말 문화체육관광부로 소유권이 이전됐다. 청사 공간 대여 승인 권한은 청사 관리를 하고 있는 대전시에 있다.



지난달 17~19일 열린 ‘제8회 대전특수영화영화제’의 폐막작에 ‘암살자(들)’이 상영되면서 논란은 더 확산했다. 폐막작은 지난 5월 영화제 대행사가 지역서 촬영된 영화라는 점에서 선정한 것으로 확인됐다.



허태정 대전시장은 이 같은 논란에 대해 최근 열린 취임 100일 기자회견에서 “문화예술 분야는 상상력의 다양성을 존중해야 하는 영역으로 이념적 잣대를 들이대는 세력의 의도가 매우 의심스럽다”고 비판했다.



국민의힘 대전시당은 논평을 내어 “시민 공간이 개인 것이냐”며 “ 촬영 장소 대여의 문제가 아니라 대전시가 어떤 기준으로 제공했는지가 핵심”이라고 말했다. 더불어민주당 대전시당은 반박 성명을 내어 “영화 촬영 승인이 이뤄진 시기는 국민의힘 소속 이장우 전 대전시장 재임 시절”이라고 밝혔다.

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