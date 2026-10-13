韓·中·유럽 전기차 패권 격돌…현대차·기아, 베이온·EV2로 맞불

중국 자동차 업체들의 공세 속에 ‘2026 파리 모터쇼’가 12일(현지시간) 막을 올렸다. 현대자동차·기아는 소형 전기차와 스포츠유틸리티차(SUV)를 보강하고 전기 상용차까지 내세워 유럽 고객층 확대에 나섰다.



프랑스 파리 포르트 드 베르사유 전시장에서 18일까지 열리는 이번 행사에는 현대차·기아와 르노그룹, 스텔란티스 등 60여개 자동차 브랜드가 참여했다. 이 중 중국 브랜드는 20개로 역대 최대이자 2024년의 두 배 규모다. BYD·체리에 아이토·아바타 등이 가세해 전기차와 플러그인하이브리드(PHEV)를 선보였다.

12일(현지시간) ‘2026 파리 모터쇼’ 기아 행사장. 파리모터쇼 공동취재단 제공

8년 만에 참가한 현대차·기아는 다양한 동력원과 차급을 선보였다. 현대차는 소형 SUV 신형 베이온을 세계 최초로, 준중형 SUV 신형 투싼을 유럽 최초로 공개했다. 전기 해치백 아이오닉3와 고성능 아이오닉6 N도 전시해 소형차부터 고성능 전기차까지 선택지를 넓혔다.



기아는 소형 전기 SUV EV2와 함께 셀토스 하이브리드를 유럽에 처음 선보였다. 전기차 전환 속도가 다른 소비자들을 하이브리드를 통해 끌어들이려는 전략이다. EV3·EV4·EV5·EV6·EV9의 GT 모델 5종을 한자리에 모아 고성능 전기차 수요도 겨냥했다.



유럽 업체들도 안방 수성에 나섰다. 스텔란티스는 푸조·시트로엥 등 8개 브랜드를 통해 콘셉트카 9종을 포함한 차량 60대 이상을 전시했다. 가격 접근성을 높인 소형 전기차로 중국 업체들에 대응한다는 방침이다. 르노는 트윙고·메간 E-Tech 일렉트릭과 전기 콘셉트카 ‘E-스페이스’를 내세워 소형차와 가족용 차량 시장을 공략했다.

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