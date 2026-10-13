中, ‘대만 수교국’ 장관들 첫 제재…“중국에 악질적 언행”

중국이 대만과 외교관계를 유지하고 있는 파라과이와 벨리즈의 장관 2명에 대한 제재를 발표했다.

중국 외교부는 12일 구스타보 비야테 파라과이 정보통신기술부 장관과 프랜시스 폰세카 벨리즈 외교·무역·교육·문화·과학·기술부 장관을 상대로 제재 조치를 결정했다고 밝혔다.

프랜시스 폰세카 벨리즈 장관(왼쪽에서 두번째)과 린자룽 대만 외교부장(세번째). 대만 외교부 제공

이에 따라 두 장관이 중국 내 소유한 영토와 자산이 동결되고 중국의 조직·개인과 거래나 협력이 금지된다. 중국 비자 발급도 중지된다.

중국이 대만 수교국의 현직 장관급 인사를 직접 제재한 것은 이번이 처음이다.

중국 외교부는 “파라과이와 벨리즈의 반중 정치인은 사리사욕을 위해 대만과의 수교 관계를 지지해왔다”며 “중국과 관련한 문제에서 일련의 악질적인 언행으로 중국의 핵심 이익을 훼손했다”고 제재 이유를 밝혔다.

비야테 장관은 지난 6월 파라과이를 찾은 천밍치 대만 외교부 정무차장(차관)과 인공지능(AI) 협력 등을 논의했고, 폰세카 장관은 지난 9월 자국을 방문한 린자룽 대만 외교부장을 만나는 등 공식 교류했다.

마오닝 대변인은 이날 브리핑에서 “파라과이와 벨리즈의 몇몇 정객은 외세에 의지해 독립을 도모하려는 대만 당국의 장기말이 기꺼이 돼 대만을 방문했고, 대만 독립 분자의 방문을 받아들여 중국의 내정을 심각하게 간섭했다”며 “중국의 사이버 공격이라는 허위 정보를 유포하고, 중국을 공격·먹칠해 나쁜 국제적 영향을 만들었다”고 설명했다.

이어 “대만 독립 분열 세력을 완고하게 지지하는 인사에 대해 중국은 모든 필요한 징계 조치를 취해 국가 주권과 영토 완전성을 굳게 수호할 것”이라며 “우리는 대만 당국에 몇 남지 않은 이른바 ‘수교국’을 향해 대만 독립 분열 세력에 반복적으로 조종·이용당하지 말 것을 권한다”고 강조했다. 또 “대만 독립 세력과 함께 묶이는 것은 미래가 없고, 발전 기회를 놓친 채 국제 사회에서 고립되는 것일 뿐”이라고 덧붙였다.

현재 대만과 공식 외교관계를 맺고 있는 국가는 파라과이와 벨리즈를 비롯해 과테말라, 교황청(바티칸), 에스와티니, 팔라우, 아이티, 마셜군도, 세인트키츠네비스, 세인트루시아, 세인트빈센트 그레나딘, 투발루 등 12개국이다.

2016년까지 21개국이었던 대만 수교국은 중국의 ‘대만 고립화’ 전략 속에 꾸준히 감소해왔다.

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