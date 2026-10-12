“세계적 수준의 축제”…송파 ‘한성백제문화제’ 23일 개막 [지금 우리 동네는]

“‘한성백제문화제’라는 이름에 걸맞게 한성백제의 역사에서 출발해 오늘날까지 이어온 우리 문화의 흐름을 이번 공연에 담았습니다. 전통 콘텐츠와 예술성 높은 공연을 결합해 많은 송파구민이 세계적인 수준의 축제를 함께 즐기도록 하는 데 의미를 뒀습니다.”

서강석 서울 송파구청장이 12일 한국프레스센터에서 열린 ‘제26회 한성백제문화제’ 기자설명회에서 발언하고 있다. 윤선영 기자

서강석 서울 송파구청장은 12일 한국프레스센터에서 ‘제26회 한성백제문화제’ 기자설명회를 열고 “한성백제문화제라는 이름의 의미를 되살리는 주제와 주제시가 있고 전통을 살리는 공연도 있지만 공연 자체가 예술성과 재미를 가져야 한다”며 “전통 콘텐츠와 수준 높은 공연을 융합하는 데 의미가 있다”고 말했다.

송파구의 대표 축제로 자리 잡은 한성백제문화제는 23일부터 25일까지 사흘간 올림픽공원 88잔디마당에서 열린다. 올해 주제는 ‘찬란한 문화, 깊은 울림, 하나된 우리’로 역대 최대 규모인 길이 60m의 다층 구조 메인 무대에 LED 스크린과 조명·음향 시스템이 압도적인 몰입감을 선사한다.

첫날인 23일 오후 7시 가을 밤하늘을 수놓는 ‘웰컴 드론쇼’로 축제의 막을 올린다. 드론이 만들어 내는 구 마스코트 ‘하하·호호’의 환영 인사를 시작으로 미디어아트와 컨템포러리 댄스 공연이 이어진다. 이후 송파구립교향악단과 합창단의 오페라 ‘O Fortuna’, 바이올린 독주, 테너 윤정수·진성원·이동명의 합창, 전문 댄서의 왈츠 공연 등 클래식 무대가 펼쳐진다. 가수 로꼬와 다비치의 축하공연도 마련했으며 개막공연 마지막에는 다시 한번 드론쇼가 밤하늘을 밝힌다.

둘째 날인 24일 오전 11시에는 송파문화재단 전문예술지원팀이 한성백제 시대의 역사적 배경을 지닌 ‘도미나루 설화’를 현대적으로 재해석한 뮤지컬 갈라공연 ‘강가에 서서’를 선보인다. 오후 4시50분부터 오후 8시20분까지는 주민들이 자치회관 프로그램에서 갈고 닦은 실력을 뽐내는 ‘한마음 어울마당’이 열린다.

‘제26회 한성백제문화제’ 홍보 포스터. 송파구 제공

마지막 날인 25일에는 ‘한성문화콘서트’가 축제의 대미를 장식한다. 30인 거문고 합주와 밴드의 협연, 명창들의 입체창, 이봉근의 퓨전국악 공연에 이어 아이돌 그룹 케플러와 힙합 그룹 다이나믹듀오가 무대에 오른다.

축제 기간에는 체험마당도 운영한다. 대형 에어바운스와 블록존 등을 설치한 ‘한성백제 키즈카페’, 편백 놀이터, 백제 의상 체험, 공예·문화 체험 등 20여개 프로그램을 준비했다. 17개 단체가 참여하는 ‘한성백제장터’에서는 다양한 먹거리를 판매한다.

구는 행사장 전역에 전문 안전관리 인력을 배치하고 실시간 현장 모니터링 체계를 가동한다. 서 구청장은 이날 설명회에서 하루 200명 이상의 안전요원을 투입하고 지난해보다 안전 인력을 보강하겠다고 강조했다.

서 구청장은 “한성백제문화제는 한성백제의 역사에서 출발해 해를 거듭할수록 문화예술과 구민 참여가 어우러지는 송파의 대표 축제이자 65만 구민의 자부심”이라며 “올해는 초대형 무대와 수준 높은 공연, 풍성한 체험 행사를 통해 잊지 못할 감동을 선사할 테니 많이 오셔서 가을날 낭만을 즐기시길 바란다”고 했다.

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