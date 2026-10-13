사라진 경복궁 공간부터 왕실의 향 문화까지…흥복전서 인문학 강연

경복궁 흥복전. 국가유산청 궁능유적본부

경복궁의 옛 공간과 왕실 의례, 전통 향 문화를 살펴보는 강연 프로그램이 열린다.

사라진 궁궐 공간을 옛 자료로 추적하고 동아시아 향로의 역사와 조선 왕실에서 향을 사용한 방식 등을 알아보는 자리다.

국가유산청 궁능유적본부 경복궁관리소는 11월 7일과 14일, 21일, 28일 총 네 차례에 걸쳐 서울 종로구 경복궁 흥복전에서 ‘흥복전 왕실문화 아카데미’를 운영한다고 12일 밝혔다.

첫 강연은 11월 7일 이만희 작가가 맡는다. 궁궐 현장 근무 경험을 바탕으로 쓴 저서 ‘아무도 말해주지 않는 궁궐의 비밀’을 중심으로 북궐도형 등 옛 자료를 살펴보고, 현재는 사라진 경복궁의 공간과 그 흔적을 추적한다.

11월 14일에는 이용진 동국대 대학원 미술사학과 교수가 동아시아 향로를 주제로 강연한다. 경복궁 근정전에 놓인 향로를 비롯해 동아시아 향로의 전통을 살펴보고 한국 향로가 지닌 특징을 조명한다.

11월 21일에는 장경희 전 한서대 문화재보존학과 교수가 강단에 선다. 근정전 향로 뚜껑 재현 사업의 연구책임자를 맡았던 경험을 바탕으로 경복궁과 덕수궁 정전에 설치된 향로를 비교하고, 향로의 제작 과정과 그에 담긴 의미를 설명할 예정이다.

마지막 강연은 11월 28일 하수민 한국전통문화대 박사가 맡는다. 향로 자체를 넘어 조선 왕실의 의례에 쓰인 향의 종류와 입수 경로 등을 살펴보며 당시 왕실의 향 문화를 소개한다.

이번 프로그램은 무료로 진행된다. 참가 신청은 오는 19일 오후 2시부터 궁능유적본부 누리집에서 회차별 30명씩 선착순으로 받는다.

자세한 사항은 경복궁관리소에 전화로 문의하면 된다.

행사 안내. 국가유산청

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