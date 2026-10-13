거품 팍팍 냈는데…매년 소주잔 두 잔 분량 세제 마신다? [헬스&라이프]

수세미에 주방세제를 직접 짜서 그릇을 닦고 있는 모습. 이처럼 거품을 풍성하게 내서 닦는 습관은 식기 표면에 미세한 세제 막을 남겨 잔류 세제의 원인이 될 수 있다. 게티이미지뱅크

기름때 묻은 프라이팬과 밥풀이 눌어붙은 그릇을 닦아낼 때, 수세미에 주방세제를 두세 번 듬뿍 짜 거품을 풍성하게 내는 것은 많은 이들의 익숙한 설거지 풍경이다. 뽀드득 소리가 날 때까지 닦아야 비로소 속이 시원해진다는 이들이 적지 않다. 그러나 이 같은 ‘풍성한 거품’에 기댄 설거지 습관이 가족의 건강을 위협하는 ‘잔류 세제’의 주범이 될 수 있다는 지적이 나온다.

한국소비자원과 국내외 위생 보건 연구 등에 따르면, 일반 가정에서 설거지 후 식기에 남는 잔류 세제의 양은 1인당 연간 약 100mL에 달하는 것으로 추정된다. 시중 소주잔 용량(약 50mL)으로 환산하면 매년 소주 2잔 분량의 합성세제를 식판과 컵, 수저를 통해 고스란히 삼키고 있는 셈이다. 잔류 세제에 포함된 계면활성제가 장기간 체내에 축적될 경우 위장 장애나 면역력 저하, 피부 트러블 등을 유발할 수 있다.

싱크대를 가득 채운 설거지 거품. 눈에 보이는 풍부한 거품은 개운함을 주지만, 과다한 세제 사용은 결국 헹굼을 어렵게 만들고 우리 가족의 식탁 위 잔류 세제로 되돌아올 수 있다. 게티이미지뱅크

이처럼 세제가 그릇에 남는 가장 결정적인 원인은 ‘세제 원액 과다 사용’이다. 주방세제 용기 뒷면의 표시사항을 유심히 살펴보면 제조사가 권장하는 ‘표준 사용량’이 명시돼 있다. 대개 물 1L당 1.5~2mL 수준이다. 이는 밥숟가락 절반에도 미치지 못하는 아주 적은 양이다.

하지만 대다수 소비자는 물에 희석하지 않은 채 수세미에 원액을 직접 펌핑해 쓴다. 원액이 묻은 수세미로 식기를 문지르면 표면에 고농도의 계면활성제 막이 형성되고, 이는 흐르는 물로 몇 번 헹구는 것만으로는 쉽게 씻겨 내려가지 않는다.

더 큰 문제는 식기의 재질에 있다. 뚝배기나 질그릇, 목제 식기, 실리콘 조리도구 등은 눈에 보이지 않는 미세한 기공(숨구멍)을 품고 있다. 이러한 재질에 합성세제를 묻혀 닦으면 세제 거품이 숨구멍 속으로 깊숙이 파고든다.

아무리 깨끗한 물로 헹궈도 건조 과정에서 갇혀 있다가, 찌개를 끓이거나 뜨거운 음식을 담을 때 열에 의해 세제 성분이 국물로 다시 배어 나온다. 뚝배기나 나무 식기를 닦을 때 합성세제 대신 쌀뜨물이나 베이킹소다를 사용해야 하는 이유다.

흐르는 물에 식기를 헹구는 모습. 주방세제의 계면활성제 잔여물을 완벽히 씻어내기 위해서는 물줄기 아래에서 그릇을 하나씩 최소 15초 이상 꼼꼼하게 문질러가며 헹궈야 한다. 게티이미지뱅크

그렇다면 잔류 세제 걱정 없이 안전하고 깨끗하게 설거지를 마치는 방법은 무엇일까.

전문가들은 설거지통에 물을 채우고 세제를 소량 풀어 사용하는 이른바 ‘침지(Dipping) 세척법’을 권장한다. 설거지통에 따뜻한 물을 1~2L가량 채운 뒤 세제를 한 방울(1~2회 펌핑) 떨어뜨려 희석액을 만들고, 여기에 그릇을 담가 수세미로 닦아내는 방식이다. 원액을 쓰지 않아 세제 소비량을 획기적으로 줄일 수 있을 뿐 아니라, 그릇 표면에 세제 피막이 뭉쳐 남는 현상도 원천 차단할 수 있다.

헹굼 과정 역시 단순한 ‘초벌 헹굼’ 수준에 그쳐선 안 된다. 흐르는 물 기준으로 뚝배기나 대형 냄비가 아닌 일반 식기라 하더라도 최소 15초 이상 꼼꼼히 헹궈내야 계면활성제 잔여물이 씻겨 나간다. 물을 받아 헹굴 경우에는 최소 3회 이상 물을 갈아가며 뽀드득 소리가 완전히 둔탁해질 때까지 헹구는 과정이 필수적이다. 기름기가 심한 식기는 설거지 전 키친타월이나 스크래퍼로 기름을 1차 제거한 뒤 온수로 세척해야 세제 낭비를 막을 수 있다.

주방세제는 거품이 많이 난다고 해서 세척력이 비례해 높아지는 것이 아니다. 오히려 거품에 취해 무심코 들이부은 세제가 식탁 위의 숨은 불청객이 될 수 있다. 세제 통을 바로 누르던 손을 멈추고 설거지통에 물부터 채우는 작은 습관의 전환이 필요한 시점이다.

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