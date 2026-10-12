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24년 수사 경력 전문가가 강조한 피싱 사기 예방의 핵심은?

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송은아 선임기자 sea@segye.com

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‘1조2578억원’. 지난해 보이스피싱에 당한 총 피해 금액이다. 투자리딩방 사기로는 6581억원, 로맨스스캠에는 1360억원이 뜯겼다. ‘설마 나는 안 당하겠지’ 싶지만 매년 금융사기 피해금액은 급증하고 있다. 게다가 최근에는 인공지능(AI) 기술이 결합해 사기 수법이 더 교묘해지고, 검거는 힘들어지고 있다. 24년간 경찰에 몸 담았던 전재홍 우리은행 금융사기예방부총괄수석은 이같은 금융사기 피해를 예방하려면 무엇보다 ‘나도 금융사기를 당할 수 있다’고 전제하는 것이 중요하다고 강조했다.

전재홍 우리은행 금융사기예방부총괄수석이 12일 서울 중구 우리은행 본사에서 열린 ‘금융사기예방 기자간담회’에서 최근 금융사기 흐름과 우리은행의 대응체계를 소개하고 있다. 우리은행 제공
전재홍 우리은행 금융사기예방부총괄수석이 12일 서울 중구 우리은행 본사에서 열린 ‘금융사기예방 기자간담회’에서 최근 금융사기 흐름과 우리은행의 대응체계를 소개하고 있다. 우리은행 제공

전 총괄수석은 12일 서울 중구 우리은행 본사에서 열린 ‘금융사기예방 기자간담회’에서 최근 금융사기 흐름과 우리은행의 대응체계를 소개했다. 

 

경찰청에 따르면 지난해 총 금융사기 피해액은 2조3755억원에 달한다. 2022년(7911억원)보다 약 3배 증가했다. 한국만 유독 금융사기 희생양이 되고 있는 건 아니다. 미국도 마찬가지다. 지난해 미국 연방수사국(FBI) 직속 인터넷범죄신고센터(IC3)의 분석에 다르면 미국에서 금융사기 신고는 100만8597건, 손실액은 208억8000만달러에 달했다. 이는 전년 대비 26% 증가한 규모다. IC3는 미국에서 AI를 악용한 사기, 고령층을 노린 범죄가 확대되고 있다고 경고했다. 

 

전 총괄수석은 금융사기를 다루는 데 있어 어려움으로 “금융사기는 21세기 수법인데 국제공조와 범죄인 인도 등 대응 제도는 여전히 19세기 수준에 머물러 있는 점”을 들었다. 그는 “기술 발달로 사기를 칠 수 있는 환경이 좋아졌다”며 “범죄자들은 인터넷만 되고 나라가 (규제·형사사법 환경 등이) 허술한 두 가지 조건만 있으면 어디서든 범죄를 저지를 수 있다”고 설명했다.

 

최근 금융사기범죄는 패러다임 자체가 바뀌고 있다. 과거에는 범죄조직 하나가 활동했다면 이제는 기능별로 분업·연계해 글로벌 범죄 산업이 됐다. 어설픈 시나리오를 갖고 무작위로 찔러보던 방식에서도 벗어났다. 전 총괄수석은 “로맨스 스캠을 예로 들면 예전엔 무작위로 메시지 보냈는데 지금은 사회관계망서비스(SNS)를 분석해서 반려견·반려묘 사진을 많이 올리는 사람, 즉 외로움을 느낄 가능성이 높은 사람이나 최근 배우자가 사망한 사람 등에게 메시지를 보내는 식으로 고도화됐다”고 설명했다. 범행 채널도 과거 전화 위주에서 스마트폰·SNS·메신저 등으로 다양해졌다. 

 

무엇보다 범죄 거점이 여러 국가로 분산됐다. 전 총괄수석은 “피싱 조직이 핵심 지휘부 아래 병렬형·모듈형으로 있는 형태라 하부 조직이 검거되면 이를 떼어내 버리고 다른 조직으로 교체하면 된다”며 “과거에는 아래 조직을 잡으면 타고타고 올라가서 (전체를) 검거할 수 있었는데 이제는 피싱 조직을 와해시키기가 예전보다 몇 배 어려워졌다”고 밝혔다.

 

이 때문에 보이스 피싱 등 금융사기는 예방이 중요하다. 자칫 범죄조직에 피해금을 송금하고 나면 되찾을 확률이 극다. 범죄조직을 피해금을 뜯어내면 다수 대포통장에 소액으로 나눠넣은 후 가상자산으로 바꿔 뒤섞기를 반복한다. 이를 해외로 보내 현금이나 금·부동산으로 현금화한다. 2022년부터 올해 1분기까지 보이스피싱 피해환급율은 22%에 불과하다. 전 총괄수석은 이 수치마저도 사전에 적발해 송금을 막은 사례를 포함한 수치일 것으로 추정했다.

 

금융기관에서도 AI 기술을 동원하고 전담 대응 조직을 운영하며 피해 예방에 힘쓰고 있다. 우리은행의 사례를 보면 70대 한 고객의 경우 자신의 A투자증권사 계좌에서 우리은행 박모씨 계좌로 2억9000만원을 입금했다. 우리은행의 박씨는 이 중 3000만원을 기존에 의심계좌로 파악됐던 B은행으로 이체했다. 우리은행은 즉시 70대 고객과 박씨에게 연락했다. 두 사람의 진술이 불일치했다. 우리은행은 70대 고객이 사기에 휘말렸을 가능성이 크다고 판단하고 계좌이체를 막았고, 덕분에 남은 2억6000만원을 보호할 수 있었다. 

 

전 총괄수석은 갈수록 교묘해지는 금융사기에 휘말리지 않기 위해서는 “가장 근본적인 건 ‘나도 금융사기를 당할 수 있다’는 생각을 갖는 것”이라며 “나도 당할 수 있다 생각하면 사기 유형을 찾아보게 되고 대응법을 찾기에 나도 피해자가 될 수 있다는 생각이 예방의 출발점이 될 수 있다”고 조언했다.


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