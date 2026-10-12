“이진숙 방미통위 국감 참여 이해충돌”… 제척안 與 주도 가결 [2026 국정감사]

尹정부 방통위원장 이력 문제시
무기명 투표 찬성 12표로 통과
국힘 불참 속 “법적 조치” 반발
李 이의제기땐 본회의 의결 조치
“당연한 조치” “다수당 횡포” 팽팽
국회 과학기술정보방송통신위원회의 12일 국정감사에서 윤석열정부 방송통신위원장을 지낸 국민의힘 이진숙 의원이 방송미디어통신위원회(방미통위) 감사 대상에서 제척됐다. 더불어민주당과 조국혁신당 등 범여권은 이 의원이 방통위원장 재직 당시 처리한 사안이 감사 대상에 포함돼 이해충돌 소지가 있다고 주장했고, 국민의힘은 “헌법상 국정감사권을 박탈한 초유의 폭거”, “신종 입틀막”이라며 권한쟁의심판 청구를 예고했다.
과방위는 이날 국감 도중 전체회의를 열고 이 의원 제척안을 무기명 투표에 부쳐 재석 12명 찬성으로 가결했다. 국민의힘 의원들은 투표에 불참했다. 앞서 제척안 상정을 위한 의사일정 변경안은 찬성 12표, 기권 5표로 통과됐다.
국정감사 및 조사에 관한 법률은 의원이 해당 사안과 직접 이해관계가 있거나 공정을 기하기 어려운 현저한 사유가 있을 경우 감사·조사에서 제척할 수 있도록 하고 있다. 다만 당사자가 이의를 제기하면 본회의 의결을 거쳐야 한다. 범여권은 이 의원이 방통위원장 시절 결정하거나 수행한 업무가 이날 감사 대상에 포함된 만큼 회피가 필요하다고 주장했다. 국민의힘은 이 의원의 과방위 배정 과정에서 이미 이해충돌 사안이 아니라는 판단을 받은 만큼 제척 사유가 없다고 맞섰다.
민주당 소속 송기헌 과방위원장은 표결에 앞서 이 의원에게 “방미통위와 방송미디어통신심의위원회에 대한 국정감사는 회피하는 게 맞지 않느냐”고 제안했지만 이 의원은 “회피할 의사가 없다”고 거부했다. 이 의원은 “방통위원장으로 일했던 사실이 회피·제척의 근거가 될 수 없다”며 본회의 이의 제기도 예고했다.
제척안 가결 직후 국민의힘은 강하게 반발했다. 국민의힘 과방위원들은 기자회견을 열고 “헌법이 부여한 국회의원의 고유 권한인 국정감사권을 박탈한 초유의 폭거”라며 민주당 의원들과 송 위원장을 상대로 권한쟁의심판을 청구하겠다고 밝혔다.
과방위 국민의힘 간사인 최형두 의원은 “YTN 결정 사항처럼 이 의원이 직접 관여했을 수 있는 특정 사안만 문제 삼는 것이 아니라 방미통위와 방미심위 관련 모든 감사에서 한마디도 하지 말라는 것”이라며 “이런 신종 입틀막이 어디 있느냐”고 비판했다. 이어 “이의가 제기되면 본회의 의결을 거쳐야 하는데 그 기간 동안 이 의원의 국감을 막을 권한이 없다”며 “질의를 저지할 경우 가만히 있지 않겠다”고 경고했다. 이 의원도 “다수가 정의인 것처럼 표결로 밀어붙이고 있다”며 “한 번도 경험하지 못한 국회를 이재명과 민주당, 김민석이 이끌고 있다”고 성토했다.
범여권은 “과거 결정의 당사자가 그 결정을 감사하면 공정성을 해칠 우려가 크다”며 맞섰다. 민주당 한준호 의원 등은 “여러 차례 회피를 요청하고 경고했지만 받아들이지 않았다”며 “회피 요청만으로는 공정한 감사를 지키기 어렵다고 판단했다”고 설명했다.
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