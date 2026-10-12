곳곳 가을비… 늦더위 ‘싹’ 기온 ‘뚝’ [날씨]

화요일인 13일 낮까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 비가 그치고 나면 때늦은 더위가 물러나고 기온이 낮아질 전망이다.

12일 서울 중구 명동거리에서 가벼운 옷차림의 외국인 관광객들이 겨울 패딩이 진열된 의류매장 앞을 지나가고 있다. 10월 중순에 접어들었지만 때아닌 늦더위가 이어지면서 이날 서울의 낮 최고기온은 30.1도까지 올라 1907년 기상 관측 이래 119년 만에 10월 최고기온 기록을 경신했다. 뉴스1

12일 기상청에 따르면 이날부터 13일까지 예상 강수량은 제주산지·남부중산간 20∼70㎜, 광주·전남 5∼50㎜, 수도권·강원·부산·울산·경남·제주(산지·남부중산간 제외) 5∼40㎜, 서해5도·충청·전북·대구·경북·울릉도·독도 5∼30㎜이다.



13일 아침까지는 기온이 예년보다 높은 수준을 유지하겠다. 전날의 경우 곳곳 낮 기온이 30도 위로 오르며 여러 지역에서 10월 일최고기온 기온을 경신하기도 했다.



강원 춘천은 기온이 28.8도까지 올라 관측 이래 10월 최고기온이 바뀌었고 대전과 서울은 각각 30.2도와 29.6도까지 기온이 치솟으며 10월 기준으로는 역대 두 번째와 세 번째로 기온이 높았다. 13일 낮부터 기온이 급격히 떨어질 것으로 예상된다.



비가 그친 뒤 북서쪽에서 찬 공기가 남하한 영향이다. 13일 예상 아침 최저기온이 15∼21도, 낮 최고기온이 19∼25도겠고, 14일은 5∼15도와 17∼22도가 되겠다.

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