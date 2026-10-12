‘수시먹통’ 사과한 대교협… “원서접수 시스템 강화”

한국대학교육협의회(대교협)가 2027학년도 수시모집 원서접수 시스템 오류 사태와 관련해 공식 사과하고 재발 방지책 마련을 약속했다. 다만 경쟁률 편법 유추를 막기 위한 ‘수험번호 난수화(무작위 숫자로 바꾸는 것)’의 정시모집 즉시 도입에 대해서는 기술적 안정성을 이유로 신중한 입장을 보였다.

이기정 한국대학교육협의회장이 12일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 한국대학교육협의회 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

이기정 대교협 회장(한양대 총장)은 12일 국회 교육위원회 국정감사에 출석해 “대학 입학 전형 업무를 수행하는 기관으로서 이번 사안을 매우 무겁게 받아들이고 있다”며 “수험생과 학부모님들께 큰 불편과 걱정을 끼쳐드렸다”고 머리를 숙였다.



대교협에 따르면 9월11일 수시 원서접수 마감 10분 전인 오후 5시50분 유웨이어플라이에 시스템 장애가 발생했다. 당시 대교협은 교육부에 상황을 보고한 후 원서접수 마감시간을 연장했으나, 경인교대?국립부경대 등 17개 대학이 경쟁률을 공개하면서 형평성 논란이 불거졌다. 대교협은 이후 전산 기록을 바탕으로 구제 대상으로 확인된 414건 중 354건의 원서접수를 최종 완료 처리했다.



이 회장은 “현재 교육부, 한국사학진흥재단과 함께 특별조사를 실시하고 있으며 정시모집에 대비한 전담 TF도 운영 중”이라며 “조사 결과를 바탕으로 시스템 사전 점검, 장애 대응 매뉴얼, 경쟁률 공개 가이드라인과 수험번호 체계 등을 전반적으로 점검하겠다”고 강조했다.



이날 국감에서는 수험번호(접수번호)의 끝자리를 통해 실시간 경쟁률을 유추할 수 있는 시스템상의 허점도 도마 위에 올랐다.



국회 교육위원장인 국민의힘 김희정 의원실의 분석 결과, 전국 165개 일반대학 중 140여 개교가 접수 순서대로 번호를 부여해 수험생들이 실시간 지원 인원을 파악할 수 있었던 것으로 나타났다. 이 회장은 ‘언제 이런 상황을 인지했느냐’는 질문에 “김 위원장의 문제 제기 후 조사해보고 나서야 알게 됐다”고 밝혔다. 이 회장은 ‘난수화’ 제도 도입에 대해선 “가능하면 정시에도 방법을 찾으려고 노력하고 있지만, 또다시 시스템 충돌이 발생할까 봐 상당히 고민스럽다”며 “기술적인 확신이 들 때 적용하겠다”고 답했다.



원서접수 시스템의 공적 영역 전환 여부를 묻는 더불어민주당 박범계 의원의 질의에는 “민간 영역에서 계속할 것이냐, 공적 영역으로 갖고 올 것이냐 하는 이분법보다는 얼마나 안정되고 보안에 강하며 재난에 대응을 잘하느냐는 책임성의 측면에서 봐야 한다”며 “공적 책임을 강화하는 방향에 대해 심도 있게 검토하겠다”고 설명했다.

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