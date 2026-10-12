[스포츠 브리핑] 韓 여자축구, U-17 아시안컵 본선 진출 외

韓 여자축구, U-17 아시안컵 본선 진출
한국 16세 이하(U-16) 여자 축구대표팀이 2027 아시아축구연맹(AFC) 17세 이하(U-17) 여자 아시안컵 예선에서 3전 전승을 거두고 본선에 진출했다. 이다영 전임지도자가 이끄는 대표팀은 11일 타지키스탄 두샨베의 투르순조다 센트럴 스타디움에서 열린 예선 A조 3차전에서 요르단을 9-0으로 완파했다. 최전방 공격수 조안(울산현대고)이 해트트릭을 기록했다. 앞서 아랍에미리트(UAE)를 16-0, 개최국 타지키스탄을 6-0으로 꺾은 한국은 3경기에서 31골을 넣고 한 골도 내주지 않으며 조 1위로 본선행을 확정했다. 내년 4월 중국에서 열리는 본선에는 예선 조 1위 8개 팀과 본선 직행 4개 팀 등 총 12개 팀이 참가한다. 본선 4위 안에 들면 2027 국제축구연맹(FIFA) U-17 여자 월드컵 출전권을 얻는다.
‘亞게임 金’ 양민혁, 벨기에 무대 데뷔골
2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 금메달을 이끈 양민혁(베스테를로·사진)이 벨기에 프로리그 데뷔골을 터뜨렸다. 양민혁은 12일 벨기에 베스테를로의 헤트 카위피어에서 열린 로열 앤트워프와의 2026∼2027시즌 8라운드 홈 경기에서 후반 추가시간 6분 쐐기 골을 넣어 팀의 5-1 대승에 힘을 보탰다. 후반 40분 교체 투입된 양민혁은 11분 만에 골키퍼의 긴 패스를 받아 상대 수비수를 제친 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.
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