“金 따고 나라 지킬래요” 당찬 레슬링 소녀

“메달만큼 값져” 자원 입대 포부
“올림픽에서 금메달을 획득한 뒤 나라를 지키는 군인이 되고 싶어요.”
아시안게임 금메달리스트의 병역특례를 둘러싸고 논란이 일고 있는 가운데 13세 여자 레슬링 유망주가 올림픽 금메달을 획득한 후 자원입대하겠다는 뜻을 밝혀 눈길을 끌고 있다. 주인공은 경북 칠곡군에 거주하는 임하경(13·대구체중 1학년) 선수이다. 12일 경북 칠곡군에 따르면 임 선수는 초등학교 시절 남녀 구분 없이 겨루는 레슬링 대회에서 태클 기술 하나만으로 남학생들을 잇달아 제압하며 우승을 차지했다. 중학교 진학 후에도 전국대회에서 잇따라 우승하며 두각을 나타냈다.
임 선수는 “국가대표가 돼 올림픽 금메달을 따는 것이 꿈이지만 나라를 지키는 일도 꼭 해보고 싶다”며 “저에게는 올림픽 금메달보다 국방의 의무를 다하는 것이 더 값진 메달이라고 생각한다”고 말했다. 임 선수는 지난해 12월에는 ‘여성도 자신이 희망하는 특수부대에 지원할 수 있도록 해 달라’는 내용의 손편지를 이재명 대통령에게 썼다. 김재욱 칠곡군수는 “ 어린 나이에도 나라를 위해 봉사하겠다는 마음을 갖고 있다는 점이 자랑스럽다””고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지