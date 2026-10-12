부동산 자금출처조사 증가율 서울 4%·지방 51%

지난해 국세청의 부동산 취득 자금출처조사가 서울지방국세청이 아닌 지방국세청에서 크게 늘어났던 것으로 나타났다. 투기 수요를 겨냥한다는 취지에 맞게 조사 대상이 선정됐는지 점검이 필요하다는 지적이 나온다.

12일 서울 동대문구 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 모습. 연합

12일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 김상훈 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 부동산 거래 관련 자금출처조사는 2024년 338건에서 2025년 403건으로 19.2% 늘었다. 같은 기간 추징세액은 378억원에서 447억원으로 18.3% 증가했다.



지역별로 보면 서울청 조사는 226건에서 234건으로 3.5% 늘었고, 추징세액은 247억원에서 242억원으로 2.0% 줄었다. 반면 서울청 외 6개 지방청의 조사는 112건에서 169건으로 50.9%, 추징세액은 131억원에서 205억원으로 56.5% 증가했다. 전체 증가분 65건 가운데 57건(87.7%)이 서울청 외 지방청에서 나온 셈이다.



조사 건수 증가율은 부산청이 93.3%(15→29건)로 가장 높았다. 인천청 73.1%(26→45건), 중부청 38.1%(42→58건), 대구청 36.4%(11→15건)가 뒤를 이었다. 추징세액은 중부청이 31억원에서 82억원으로 164.5%, 대구청이 18억원에서 36억원으로 100.0% 늘어난 것으로 파악됐다. 지방청별 실적은 부동산 소재지가 아닌 조사 대상자의 주소지 관할 기준으로 도출된다. 김 의원은 “국세청은 서울 초고가주택 검증을 강조해 왔지만 애꿎은 지방 실수요자들만 힘들게 하는 것은 아닌지 우려된다”며 “조사 대상 선정이 투기 수요를 겨냥한다는 취지에 맞게 이뤄지고 있는지 점검이 필요하다”고 밝혔다.

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