메디쏠라 AI 영양설계 ‘Recipe Design’, SIAL Innovation 특별상 수상

SIAL Innovation ‘Influence Favourite Award’ 특별상을 수상한 메디쏠라의 AI 기반 영양설계 기술 ‘Recipe Design’. AI 생성 이미지 (제공=메디쏠라)

메디쏠라(공동대표 이승연·이돈구)의 AI 기반 영양설계 기술 ‘Recipe Design(RD)’이 글로벌 식품산업 전시회 ‘SIAL Paris 2026’에서 특별상을 수상했다고 12일 밝혔다.

올해 30주년을 맞은 SIAL Innovation에는 약 2,500개의 출품작이 접수됐으며, 이 가운데 560개가 Innovation Selection에 선정됐다. SIAL은 본상과 별도로 파이널리스트를 조명하기 위해 Jury, Press, Influence 등 3개 Favourite Award를 운영한다. 이 중 Influence Favourite Award는 SIAL Innovation의 선정위원회에서 높은 평가를 받고도 Grand Award를 수상하지 않은 후보군을 대상으로, 프랑스 및 국제 식품산업 인플루언서로 구성된 별도 심사단이 투표해 선정한다. RD는 이 최종 심사에서 Influence Favourite Award 수상작으로 선정됐다.

SIAL은 공식 발표를 통해 RD를 ‘정의된 영양 기준에 따라 레시피를 설계하고 변환하는 근거 기반 AI 엔진’으로 소개했다. 특히 완제품 자체보다 제품 개발의 기반 기술에 주목하며, 전문 영양 인력의 경험에 크게 의존해 온 레시피 개발 과정을 구조화·데이터화하고 AI와 영양 데이터를 활용해 레시피 개발 방식을 구조화했다는 점을 소개했다.

메디쏠라에 따르면 Recipe Design(RD)은 임상·영양학적 근거를 실제 제조 가능한 식품 레시피로 구현하는 AI 기반 영양설계 기술이다. 의사와 임상영양 전문가가 구축한 영양 기준(Nutri-Standard)을 기계가 판독할 수 있는 조건으로 전환하고, 핵심 엔진 ‘EliteRecipe’가 개발자가 정한 재료 구성은 유지하면서 각 원료의 배합 비율을 조정한다. 유전 알고리즘 기반 탐색을 통해 칼로리, 탄수화물·단백질·지방 비율, 오메가-3, 나트륨 등 여러 영양 조건을 동시에 충족하는 후보 레시피를 도출한다.

메디쏠라에 따르면 RD는 한국 식품의약품안전처(MFDS), 미국 USDA, 캐나다 국가 영양 데이터베이스와 메디쏠라의 공인시험 분석 결과 등을 교차 검증한 10만 건 이상의 영양 데이터와 200개 이상의 표준화 원료 데이터를 활용한다. 설계된 레시피는 실제 시제품 제작과 관능평가, 공인시험기관 분석을 거쳐 검증되며, 예측값과 실측값의 차이를 다시 데이터로 축적해 이후 설계의 정확도를 높이는 구조다.

메디쏠라에 따르면 기존 영양 맞춤형 제품은 개발에 평균 6~8개월이 소요됐지만 RD 적용 후 2~3개월로 단축됐고, 반복적인 시행착오 과정도 최대 80% 줄었다. 현재 RD는 메디쏠라의 당뇨·신장·투석·암 등 특수의료용도식품을 비롯해 실제 영양 맞춤 솔루션에 적용되고 있다.

RD는 메디쏠라가 사업 초기부터 축적해 온 임상영양 연구와 식품 개발 경험을 디지털 시스템으로 전환하는 과정에서 개발됐다. 회사는 RD를 단순한 영양 계산 도구가 아니라 임상 근거와 영양 기준, 원료 데이터, 제품 개발, 관능평가와 분석 결과를 하나의 흐름으로 연결하는 핵심 기술로 보고 있다. 메디쏠라는 개인 전문가의 경험에 의존하던 개발 과정을 조직의 데이터 자산으로 축적하고 제품 개발 전반에 AX(AI Transformation)를 적용하고 있다고 설명했다.

메디쏠라는 올해 스케일업 TIPS(중소벤처기업부)와 AI 신속상용화 지원사업(농림축산식품부)에 선정된 것을 계기로 RD 알고리즘의 상용화와 실제 식품 제조 연계를 고도화할 계획이다. 특히 국내에서 축적한 임상영양 연구와 식품 개발 데이터를 기반으로 국가별 식문화와 영양 기준에 맞춘 제품 설계 역량을 확대하고, 글로벌 식품기업 및 기관과의 기술 협업으로 사업 영역을 넓혀갈 방침이다.

해외 유통도 확대하고 있다. 메디쏠라는 2026년 4월 18일 홍콩 시장에 공식 론칭해 왓슨스(Watsons) 33개 매장과 파크앤샵(PARKnSHOP) 26개 매장 등 총 59개 오프라인 매장에 제품을 선보였다. 메디쏠라는 이번 홍콩 진출을 향후 RD를 활용한 국가별 맞춤 제품 개발과 글로벌 사업 확대의 기반으로 활용한다는 계획이다.

향후 메디쏠라는 RD를 자사 제품 개발을 위한 내부 기술에 머물게 하지 않고, 식품기업과 의료·건강 관련 기관 등이 각자의 영양 기준과 제품 개발 목적에 활용할 수 있는 B2B 영양설계 서비스 모델로 개방해 나갈 계획이다.

메디쏠라는 오는 10월 17일 개막하는 ‘2026 SIAL Paris’ 공식 시상식에서 Influence Favourite Award 트로피를 수상할 예정이다. Recipe Design은 전시 기간 SIAL Innovation 특별 전시 공간과 메디쏠라 부스(Hall 7, K331)에서 소개된다. 방문객들은 RD의 작동 방식과 이를 통해 개발된 메디쏠라 제품을 함께 확인할 수 있다.

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