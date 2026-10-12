인스콜라리, AI 시대 실행형 인재 위한 ‘혁신학’ 교육과정 공개

온라인 교육 플랫폼 인스콜라리(INSCHOLARY)가 AI 시대에 필요한 사고력과 판단력, 실행 역량을 다루는 ‘혁신학’ 교육과정을 선보였다.

AI의 발전으로 누구나 아이디어를 구체화하고 실행에 옮길 수 있는 기회가 넓어지면서, 무엇을 만들고 어떤 문제를 해결할 것인지 스스로 판단하는 역량이 중요해지고 있다. 인스콜라리는 이러한 변화에 주목해 혁신학 교육과정을 론칭하고, 새로운 문제를 발견해 아이디어를 실제 제품과 서비스, 사업으로 구현하는 실행형 인재 ‘빌더(Builder)’ 양성에 나섰다.

해외에서도 AI 시대에 맞춰 실행 중심의 교육을 도입하려는 움직임이 나타나고 있다. 미국 벤처캐피털 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz·a16z)는 지난달 22일 ‘호로위츠 앤드리슨 아카데미(Horowitz Andreessen Academy·HAA)’ 설립을 발표했다. 고등학교를 마친 청년들을 대상으로 미국 샌프란시스코에서 운영할 대면 교육기관으로, 강의와 기업 현장 경험, 개인 프로젝트를 결합해 스스로 아이디어를 발전시키고 구현하는 역량을 기르는 데 초점을 맞췄다.

인스콜라리는 혁신학 교육과정 론칭을 완료했다. 글로벌 기술 투자와 창업 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 혁신의 원리부터 실제 사업에 적용하는 방법까지 단계적으로 학습하도록 구성했으며, 온라인 강의와 토론, 전문가와의 교류를 통해 실행 과정까지 다룬다는 취지다.

교육과정은 최성환 SK네트웍스 사업총괄 사장이 집필했다. 실리콘밸리 투자법인 하이코 벤처스(HICO Ventures)를 설립하고 스타트업과 기술 기업을 발굴·투자해 온 경험을 바탕으로 글로벌 기술·산업 현장의 변화와 혁신에 대한 내용을 담았다.

강의는 이재석 에이에스엑스컴퍼니(ASX Company) 대표가 맡는다. 이 대표는 한국과학기술원(KAIST)에서 전기 및 전자공학을 전공하고, 넥슨 ‘메이플스토리’ 프로그래머를 거쳐 글로벌 K팝 플랫폼 마이뮤직테이스트를 창업했다. 기술 투자자의 관점과 창업가의 실행 경험을 결합해 사업 현장에서 어떻게 문제를 바라보고 의사결정을 내리는지 다룬다.

혁신학은 6개월간 총 12강, 60차시로 진행되며 6개 영역으로 구성된다. ▲혁신의 본질 ▲비즈니스 모델 설계 ▲비전과 기술 ▲고객과 확산 ▲실행 전략 ▲글로벌 생태계를 순차적으로 다루며, 혁신을 이해하는 관점에서 출발해 사업 기회를 판단하고 실행하는 방법으로 이어진다.

세부적으로는 고객의 실제 요구를 파악하고 가치를 창출하는 방법을 비롯해 시장 분석과 포지셔닝, 파괴적 혁신과 신기술 벤처 평가, 고객 개발과 제품·시장 적합성(PMF) 확보 등을 학습한다. 팀 구성과 단계별 투자 유치, 실리콘밸리 생태계와 벤처캐피털(VC) 네트워크도 다뤄 아이디어를 사업으로 구체화하는 데 필요한 내용을 포함했다.

각 차시는 이전 학습 내용을 되짚는 복습과 본 강의를 결합해 구성했으며, 전 과정에 PDF 교재를 제공한다. 혁신에 관한 개념을 이해하는 데서 나아가 학습한 내용을 자신의 업무와 사업에 적용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

영상 강의와 연계한 실시간 소통 프로그램도 운영한다. 매주 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 활용한 온라인 웨비나를 열어 수강생들이 강의 내용에 대해 질문하고 토론할 수 있도록 한다. 각 분야의 글로벌 혁신가를 초청하는 라이브 팟캐스트는 유튜브로 생중계하며, 수강생 전용 카카오톡 채팅방을 통해 학습 기간 중 소통을 지원한다.

오프라인 교류 기회도 마련한다. 수시로 열리는 포럼에서는 글로벌 전문가와 네트워킹할 수 있으며, 전 과정을 이수한 수강생에게는 수료증과 함께 기조연설, 패널 토론, 멘토링 세션 등으로 구성된 오프라인 워크숍 참여 기회를 제공한다.

이번 교육과정에는 금융·AI·투자·경영·학계의 국내외 전문가들이 추천사를 전했다. 이주열 전 한국은행 총재를 비롯해 AI 논문 ‘Attention Is All You Need’의 공동저자인 일리야 폴로수킨(Illia Polosukhin), 이준표 SBVA(옛 소프트뱅크벤처스) 대표, 장윤중 카카오엔터테인먼트 공동대표, 스티브 장(Steve Jang) 킨드레드 벤처스(Kindred Ventures) 창업자, 라제시 찬디(Rajesh Chandy) 런던비즈니스스쿨(London Business School) 마케팅 교수 등이 참여했다.

이주열 전 총재는 AI가 시장의 규칙을 바꾸는 시기에 실제 적용 가능한 역량을 기르는 교육이라는 점을 평가했다. 일리야 폴로수킨은 AI로 지식과 기술이 빠르게 범용화되는 시대에 혁신하고 기존의 틀을 벗어나 사고하는 능력이 중요하다며, 미래 세대가 이러한 역량을 기를 수 있도록 사고방식과 체계를 제시한다는 취지의 추천사를 전했다.

장학금 제도도 운영한다. 수강 신청 시 장학금 지원을 요청할 수 있으며, 선발 절차를 거쳐 혜택을 제공한다.

인스콜라리 관계자는 “AI 시대에는 누구나 아이디어를 실행에 옮길 수 있는 기회가 넓어진 만큼, 스스로 문제를 정의하고 해결 방법을 찾아 끝까지 구현하는 역량이 중요하다”며 “혁신학을 통해 지식을 실제 행동으로 연결하고 새로운 가치를 만들어내는 빌더를 양성해 나갈 것”이라고 말했다.

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