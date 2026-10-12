경찰청장 대행, 한동훈 자녀 허위 스펙 의혹에 “전면재수사 배제하지 않겠다”

김종철 경찰청장 직무대행이 무소속 한동훈 의원 자녀의 허위 스펙 의혹에 대해 “전면재수사 가능성을 배제하지 않겠다”고 밝혔다. 경찰은 한 의원 자녀의 하위 스펙 의혹을 1년8개월 넘게 수사하면서 고발인 조사만을 진행한 것으로 나타났다.
김 직무대행은 12일 국회 행정안전위원회 경찰청 국정감사에서 한 의원 자녀의 허위 스펙 수사 관련 더불어민주당 윤건영 의원의 전면재수사 요구에 “새로운 사실관계가 드러나면 전면재수사 가능성을 배제하지 않겠다”며 “검토하겠다”고 말했다.
윤 의원은 관련 경찰 수사가 진행된 1년8개월 동안 고발인 2명에 대해서는 6차례, 피고발인에 대해서는 한차례 서면조사만 이뤄진 점을 지적하면서 압수수색 영장은 한번도 신청되지 않았다고 꼬집었다.
김 직무대행은 이 같은 지적에 대해 “일상적이지 않다”며 “예단이 조심스럽지만 적극적인 수사 노력이 필요하지 않았나”라고 인정했다. 윤 의원은 “김혜경 여사 수사는 출석 조사를 했고 압수수색도 131건 했다”며 “한동훈 딸은 1건의 영장도 없고 참고인 조사도 없었다”고 했다.
야당은 한 의원 자녀 의혹에 대한 공세를 키워나갔다. 조국혁신당 정춘생 의원은 “조국 전 장관 자녀 수사는 압수수색을 90번, 소환조사도 했는데 (한 의원 자녀의 경우) 압수수색 0건, 소환 0건이 말이 되나”라며 “검찰 출신이 아니었으면 결과가 똑같았을까”라고 목소리를 높였다. 김 직무대행은 “일반적 수사접근 방법은 아니라고 생각한다”며 “잘못이 있는지 살펴보겠다. 국민 우려 없도록 사실을 바탕으로 엄정하게 수사하겠다”고 답했다.
한 의원의 자녀는 2022년 5월 논문 대필과 허위 스펙 의혹 등으로 고발됐다. 하지만 경찰은 2023년 12월 업무방해 혐의에 대해서는 혐의 없음, 저작권법 위반 혐의에 대해서는 공소권 없음으로 불송치 했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지