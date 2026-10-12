與 “유병호 꼬붕” “사퇴해야” vs 김영신 “한 점 부끄럼 없어”

국회 법제사법위원회 소속 여당 의원들은 12일 감사원 국정감사에서 감사원 내부 파벌 ‘타이거파’ 일원으로 알려진 김영신 감사위원을 상대로 날 선 추궁과 자진 사퇴 압박을 이어갔다. 이 과정에서 유병호 감사위원의 ‘꼬붕’(부하) 아니었냐는 원색적 비난이 김 위원을 향해 날아들었고, 김 위원은 “모욕적”이라고 반발하며 신경전을 벌였다.

박지원 더불어민주당 의원이 8일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사(법무부 등)에서 이진수 법무부 장관 직무대행에게 질의를 하고 있다. 뉴시스

민주당 박지원 의원(5선)은 타이거파가 감사원을 망쳐 “‘망사원’을 만들었다”며 김 위원에게 자진 사퇴를 요구했다. 김 위원은 “저는 부끄러움이 한 점 없다”며 물러서지 않았다. 박 의원이 “타이거파 관리 잘하고 있나. 당신이 부두목 아닌가”라고 하자 김 위원은 타이거파와 자신은 무관하다고 주장했다. 타이거파는 윤석열정부 시절 감사원 사무총장에 발탁됐던 유병호 감사위원을 정점으로 하는 파벌로 알려졌다.

박 의원이 “타이거파를 관리한 것도 감사원이 ‘망사원’이 되게 한 큰 원인”이라고 하자 김 위원은 “저는 누구를 관리한 적이 없다”고 반박했다. “유병호 꼬붕 아니었냐”는 추궁엔 “저한테 좀 모욕적인 말 같다”고 반발했다. 타이거파 여부를 재차 묻는 말엔 “(유 위원과) 업무를 같이 한 것은 있다”며 거리를 뒀다. 김 위원은 구속된 유 위원 면회를 다녀왔는지 묻는 말엔 “간 적 없다”고 했다. 그러자 박 의원은 “의리가 없다”고 쏘아붙이는 등 김 위원에게 시종 날 선 태도를 유지했다.

김영신 감사원 감사위원이 12일 오전 서울 종로구 감사원에서 열린 국회 법제사법위원회 감사원 국정감사에 참석해 박지원 더불어민주당 의원의 질의에 답하고 있다. 뉴시스

같은 당 김동아 의원은 김 위원이 윤석열정부 당시 국민권익위원회 감사를 지휘한 점을 문제 삼았다. 해당 감사는 이재명정부 들어 감사원에 설치된 운영쇄신 태스크포스(TF)의 자체조사 결과 감사 착수·시행·처리 과정 전반에 걸쳐 위법·부당 행위가 있었음이 드러났다. TF 조사 결과 발표에 김 위원은 “전형적인 허위공문서이자 직권남용, 명예훼손”이라고 반발했는데, 국감장에서도 이러한 입장을 고수했다.

김 의원이 “권익위 감사가 정치·표적 감사라는 데 동의하냐”고 묻자 김 위원은 “당시 특별조사국 5과가 감사했는데, (TF는) 직원들 조사도 하지 않고 (조사 결과를) 발표했다. 절차적 흠결이 있었다”고 TF 결과를 부정했다. 유 위원과 손발을 맞춰 윤석열정부 대통령실 관저 이전 부실 감사를 했느냐는 추궁엔 “손발 맞춘 적 없다”고 선을 그으며 “저는 주심 감사위원이었을 뿐 유 위원과 관련이 없다”고 했다.

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