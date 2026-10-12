김민석, ‘김지용 임명 반대’ 강경파에 “논리·타깃 바꿔 대통령 공격…본인 일하며 해야”

더불어민주당 김민석 대표가 12일 검찰개혁과 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선을 두고 이어지는 여권 내부의 반대에 이재명 대통령이 “합리성에 대한 문제의식을 표현하는 것”이라고 말했다. 김 대표는 비판을 제기하는 이들을 향해서는 “본인이 하는 일을 중심으로 하는 것이 좋다”고 지적했다.

김 대표는 이날 민주당 유튜브의 ‘민티07’에 나와 이 대통령이 지난 9일 엑스(X)에 올린 ‘강경파’를 저격했다는 해석되는 글에 대해 이같이 말했다. 이 대통령은 “능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안 되니 대의명분 삼아 급진개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 게 문제”라고 적었다.

김민석 더불어민주당 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 뉴스1

김 대표는 이 글에 관해 “검찰개혁부터 시작해서 최근 중수청장 임명 과정을 지켜보면 그중에 상당 정도가 과녘을 바꾸거나 논리를 바꾸는 경우가 있다”며 “논리와 타깃이 바뀌면서 끊임없이 대통령이나 당을 비판하는 프레임 내지 공격이 있어왔고, 그것이 합리적이지 않은가에 대한 답답함이 (대통령에게) 기본적으로 저는 크게 깔려 있다는 생각”이라고 말했다.

대표적으로 김 후보자 인선에 공개적으로 반대해온 인사는 추미애 경기도지사나 임은정 광주지방중수청장 등이 있다. 윤호중 행정안전부 장관은 전날 임 청장 감찰 착수를 지시했다고 밝힌 상태다. 김 대표는 “본인이 하는 일을 중심으로 하면서 (말)하는 것이 좋다”며 “사실 저한테도 ‘도대체 왜 가만히 있냐’ 내지는 ‘가만히 두냐’고 목이 넘칠 만큼 많은 이야기가 온다”고 전했다. 그러면서 “그 노력의 임계점이 달하고 있다고 많은 분들이 느끼고 있다”며 “임 청장의 경우 저는 그런 취지에서 많은 지적이 있다고 본다”고 말했다. 김 대표 역시 임 청장의 김 후보자를 향한 반대 주장이 도를 넘었다는 취지로 풀이된다.

김 대표는 국회 최고위원회의에서는 이 사안과 관련해 따로 발언하지 않았다. 국회 행정안전위원회는 14일 김 후보자 국회 인사청문회를 진행한다. 김 후보자 청문회에서는 여야 불문 치열한 검증이 예상된다.

행안위 소속인 민주당 박주민 의원은 이날 MBC라디오에서 “김 후보자는 검찰 공무원임에도 (2020년 ) 윤석열 (당시 검찰총장) 징계에 집단적으로 의사 표시하는 것을 주도했었다”며 “검찰 공무원일 때 검경 수사권 조정에 반대 의사를 굉장히 강력히 내비쳤는데 청문회에서 이 부분을 짚겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지