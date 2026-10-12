안보실, 北 탄도미사일 발사에 긴급회의…“한반도 상황 관리에 도움 안 되는 행위”

청와대 국가안보실은 12일 북한의 탄도미사일 발사에 따라 ‘긴급안보상황점검회의’를 열고 대비 태세를 점검했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 “북한이 평양 일대에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사함에 따라 국방부·합동참모본부 등 관계기관이 참석한 가운데 긴급안보상황점검회의를 개최했다”고 밝혔다.

청와대 본관과 대정원 모습. 연합뉴스

안보실은 최근 북한의 연이은 탄도미사일 발사와 관련해 대비 태세 및 안보 상황을 점검했다. 이번 발사가 안보에 미치는 영향을 분석·평가하고 조치가 필요한 사항들도 지시했다.

안보실은 “북한의 반복된 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의 위반이자 현 한반도 상황 관리에 도움이 되지 않는 엄중한 행위”라며 즉각 중단할 것을 촉구했다.

북한의 탄도미사일 발사는 지난 3일에 이어 9일 만에 또다시 이뤄졌다. 앞서 북한은 지난 3일 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했다. 당시 포착된 북한의 미사일은 700㎞ 이상을 비행했다. 이후 북한은 관영매체를 통해 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 극초음속 중거리 탄도미사일을 발사했으며 사거리는 1000㎞였다고 주장했다.

이번 북한의 탄도미사일 발사는 정부가 지난 8일 국내 기술로 연구개발 중인 극초음속 활공 비행체(HGV) 최초 시험발사 성공 사실을 전격 공개한 지 4일 만이기도 하다. 당시 현장을 직접 참관한 이재명 대통령은 신속한 추가 개발과 실전 배치를 주문하며 “첨단 무기를 개발하고 실전 배치해 국민들이 아무런 걱정하지 않도록 정부도 지원하겠다”고 밝혔다.

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