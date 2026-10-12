검단구의회 김남원 의장 “출범 100일 의정활동 기반 다져 구민들 기대 보답”

인천형 행정체제 개편으로 지난 7월 새롭게 출범한 검단구의회가 지난 100일에 대해 의정활동의 기반을 다진 시기라고 평가했다. 12일 검단구의회에 따르면 지난 8일 개원 100일을 맞아 지역 발전과 구민 행복을 위한 책임 있는 역할의 각오를 다졌다.

그간 구의회는 일상 곳곳에서 주민들의 목소리를 듣고, 주요 현안과 구정 운영 전반을 살피며 신설 의회로서의 기틀을 다져왔다. 조례안과 예산안 심사를 비롯해 주요 업무계획 보고, 구정질문과 5분 자유발언 등 본연 역할을 수행했다.

검단구의회 본회의장 전경.

또 복지·안전·환경·문화·경제 분야를 비롯해 주민 생활과 밀접한 현장을 직접 찾아 다양한 의견·요구를 의정에 반영하는 데 힘써왔다. 구의회는 향후 주민들의 생활 현안부터 지역의 지속가능성을 위한 과제까지 면밀히 살필 방침이다.

더 나아가 구민들이 체감할 수 있는 정책과 대안 제시에 역량을 집중하고자 한다. 김남원 의장은 “이제 막 첫걸음을 뗀 만큼 지금까지의 성과에 머무르기보다 앞으로 구민 기대에 어떻게 보답할 것인지가 더욱 중요하다”고 말했다.

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