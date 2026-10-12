'배성재와 결혼' 김다영, 홍콩서 태교 "남편 따라 쫄래쫄래"

아나운서 김다영이 8개월 간의 임신 기록을 공개했다.

김다영은 11일 소셜미디어에 태교 여행부터 산부인과 검진까지 임신 기간의 일상이 담긴 사진과 영상을 올렸다.

김다영은 태교 여행으로 경주·양양·양평·부산 등 국내 여러 지역을 찾았다. 임신 21주 차에는 홍콩에 방문하기도 했다.

태교를 위해 가수 변진섭의 앨범을 듣는 모습도 공개했다.

김다영은 남편인 방송인 배성재와 함께 산부인과 진료를 받았다. 그는 "바쁜 와중에도 산부인과 진료만큼은 한 번도 빠뜨리지 않고 함께 다녀준 곰팅이"라고 덧붙였다.

배성재의 출장을 따라 대전을 찾아 마지막 태교 여행을 즐긴 모습도 담겼다.

김다영은 "또 남편 중계 따라 쫄래쫄래. 아마도 마지막 태교 여행. 대전 왔으면 이거 안 해볼 수 없잖아. #성심당 #임산부프리패스"라고 적었다.

사진에는 임산부 배지를 착용하고 별다른 대기 없이 성심당에서 빵을 구매한 모습이 담겼다.

한편 배성재와 김다영은 지난해 5월 결혼했다. 두 사람의 나이 차는 14살이다.

이들은 SBS 아나운서 선후배로 만나 2년간 교제한 것으로 알려졌다.

김다영은 오는 12월 첫 아이 출산을 앞두고 있다.

<뉴시스>

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