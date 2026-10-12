1만6000호 미니신도시 인천구월2 공공주택지구 보상 협의 본격화

인천 남동·연수·미추홀구 일대 1만6000호 규모의 미니신도시를 조성하는 구월2 공공주택지구 개발이 본격 보상에 착수한다. 시행자 인천도시공사(iH)는 이와 관련해 손실보상 협의를 12일부터 시작한다고 밝혔다.

이번 사업은 약 220만㎡ 부지에 청년주택·신혼희망타운을 포함한 9700호 공공주택(분양 4900호, 임대 4800호) 등 인구 3만9000명의 보금자리를 마련하는 것이다. iH는 2026∼2030년 수도권 135만호 착공을 목표로 한 정부 정책에 부응하고자 보상 착수 시점을 최대한 앞당겼다.

절차는 지난해 말 토지계획 공고 뒤 올해 상반기에 감정평가를 실시했다. 연말까지 토지의 경우 현지인과 부재부동산 소유자를 구분해 현금 또는 채권으로 지불하고, 물건 및 영업보상금은 전액 현금으로 지급해 협의를 완료할 예정이다.

조성될 토지로 보상을 희망하는 때 다음달 11일까지 iH 구월2보상 현장사무소로 대토신청서를 제출하면 된다. iH 보상처 관계자는 “구월2지구는 인천 지역의 주거 안정과 균형발전을 이끌어갈 중추적 프로젝트”라고 말했다.

한편 iH는 분야별 전문가로 구성된 총괄계획가와 총 12차례의 자문회의를 거쳐 세부적 밑그림을 앞서 설계했다. 근거리에서 일(Work)하고 거주(Live)하고, 놀(Play)며, 쉴(Relax) 수 있는 직주락휴(職住樂休) 복합도시를 구현하고자 한다.

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