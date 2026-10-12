레오 14세 교황, 폐 결절 제거수술 받는다… “초기에 발견”

레오 14세 교황이 자신의 폐에서 발견된 결절을 제거하는 수술을 받기로 했다고 교황청 매체 바티칸뉴스가 11일(현지시간) 보도했다.

교황은 이날 바티칸시국 성베드로광장에서 삼종기도를 주재하면서 신자들에게 “최근 건강검진에서 의사들이 내 폐에 있는 국소적인 결절을 발견했다”며 이같이 전했다. 결절은 초기 단계인 것으로 알려졌다. 교황은 “나는 수술을 받기로 결정했고, 며칠 내로 예정됐다”고 설명했다.

마테오 브루니 교황청 대변인은 브리핑에서 “수술이 이번 주 초로 예정됐고, 회복 기간은 수술 뒤 일주일 정도 걸릴 것으로 예상된다”고 밝혔다.

수술은 이탈리아 로마에 위치한 아고스티노 제멜리 종합병원에서 이뤄진다.

올해 71세인 교황은 전임자들보다 비교적 젊은 나이에 교황이 된 것으로 평가된다. 테니스 등 스포츠를 즐기며 과거 특별한 병력이 없는 것으로 알려졌다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “교황 성하가 며칠 내로 마주하게 될 시련과 관련해 개인으로서는 물론, 이탈리아 정부를 대표해 깊은 유대와 위로의 뜻을 전한다”는 입장을 냈다. 멜로니 총리는 “오늘 삼종기도 때 보여준 교황의 평온하고 차분한 모습이 우리에게 큰 위안이 됐다”며 “이탈리아 국민도 변함없는 지지와 애정을 보내리라 확신한다”고 덧붙였다.

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