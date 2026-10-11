野, 李대통령 ‘박원순 추억’ 발언에 “명백한 2차 가해”…사과 촉구

야권이 11일 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에서 고 박원순 전 서울시장을 언급한 것에 대해 “명백한 2차 가해”라며 사과를 촉구했다.

국민의힘 안철수 의원은 이날 페이스북에 ‘보완수사권 폐지에 이어 박원순 소환까지, 이재명은 범죄자들의 대통령입니까?’라는 제목의 글을 올려 “오늘 이 대통령의 X(엑스)는 명백한 2차 가해”라며 “즉시 삭제하고 사과하라”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 SNS를 통한 소통에 대한 글을 올리며 “고 박원순 시장님이 생각난다. 제게 소통과 그 수단인 SNS의 중요성을 일깨워주신 분”이라고 적었다.

안 의원은 “이 대통령, 당신이 박원순과 만난 그 공관에서 성범죄가 벌어졌다”며 “그런데 성범죄자를 그리워한다니. 보완수사권 폐지에 이어 박원순 복권까지 범죄자들의 대통령이 되고자 하느냐”고 지적했다. 이어 “대통령의 메시지는 무게가 다르다”라며 “한낱 성범죄자의 SNS로부터 일깨움을 받을 만큼 가벼워서는 안 된다”고 질타했다.

무소속 한동훈 의원도 이 대통령을 향해 “‘권력형 성범죄를 범하고 피해자에게 사과도 안하고 극단적 선택한 박원순 전 서울시장’을 대한민국 대통령이 공개적으로 추앙하면 안된다”고 했다.

정의당 김나율 대변인은 논평을 내고 “대한민국 최고 권력자가 공개적으로 가해자를 기리는 명백한 2차 가해에 분노가 치민다”며 이 대통령을 비판했다.

김 대변인은 “자신의 SNS 소통 방식을 정당화하기 위해 권력형 성폭력 가해자까지 미화하는 대통령의 모습을 전 국민이 목격했다”며 “본인의 소통방식을 변호하는 데에 성폭력 피해자의 존엄을 희생시키지 마십시오”라고 말했다.

그러면서 “박 전 시장의 권력형 성범죄는 국가인권위원회 조사와 법원의 판단을통해 확인된 사안”이라며 “박원순을 추억하는 동안 그의 권력형 성폭력 사건 피해자는 생각나지 않았나”라고 반문했다.

이어 “해당 발언을 철회하고 본인이 저지를 2차 가해에 대해 피해자에게 고개 숙여 사과하라”고 요구했다.

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