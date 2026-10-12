“12년 전 화마 속 구조 덕에 결혼해요”…소방관 찾아간 그날의 여고생

“소방관님, 12년 전 구해주신 덕분에 제가 결혼까지 합니다.”

2014년 경기 고양종합터미널 화재에서 구조된 여고생이 12년 만에 결혼을 앞두고 자신을 구해준 소방관을 찾아 감사 인사를 전했다.

11일 경기북부 119특수대응단을 찾은 김예빈씨(가운데)가 예비남편 전우종씨(왼쪽)와 채종영 소방위를 만나 12년 전 자신을 구해준 데 대해 고마움을 나타내고 있다. 경기북부119특수대응단 제공

11일 경기북부 119특수대응단에 따르면 김예빈(28)씨는 이날 오전 119특수대응단을 찾아 화재에서 자신을 구조해준 채종영(39) 소방위와 마주 앉았다. 김씨는 “대학에 진학하고 약사가 돼 결혼을 준비할 수 있게 된 것은 그날의 구조 덕분”이라며 직접 고마움을 표했다.

고교 1학년이던 김씨는 2014년 5월26일 체험학습을 앞두고 약을 사러 고양종합터미널 지하로 향했다가 화재에 휩쓸렸다. 에스컬레이터를 타고 내려가던 중 폭발이 이어지면서 의식을 잃었다. 당시 화재는 9명이 숨지는 큰 사고였다. 현장에 출동한 채 소방위는 옷과 머리카락이 에스컬레이터에 껴있는 김씨를 발견해 곧바로 구조할 수 없던 상태였다고 회상했다.

김씨는 심한 다리 화상으로 여섯 차례 수술을 받고 3년간 재활치료를 했다. 회복 과정에서 여러 사람의 도움을 받은 경험은 봉사활동과 기부로 또 다른 선행이 이어지고 있다. 타인을 돕기 위해 약사의 꿈을 키웠다는 김씨는 “앞으로도 주어진 삶에서 다른 사람들을 도우며 살 것”이라고 말했다.

이날 채 소방위는 김씨에게 부부의 화목을 상징하는 원앙 그림을 선물로 건넸다. 퇴근 후 며칠 동안 직접 그린 그림이다. 채 소방위는 “누구나 위험에 빠진 사람이 있으면 당연히 구해야겠다는 생각이 들 것”이라며 “잘 살고 있다고 연락을 주셔서 그저 고마울 따름”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지