임은정 “감찰 1호 서글퍼” 김용민 “자리 탐한 것 아냐”

이재명 대통령이 김지용 초대 중대범죄수사청장(중수청) 후보자 인선에 반대해온 강경파를 지속 비판하고 있지만 반발은 수그러들지 않고 있다. 더불어민주당 김용민 의원은 “자리를 탐하기 위해 정치를 시작한 것이 아니다”라고 반박했고, 임은정 광주지방중수청장도 자신에 대한 감찰 지시에 “안타깝고 서글픈 일”이라며 맞섰다. 추미애 경기지사와 조국혁신당 박은정 의원도 김 후보자에 대한 비판을 이어가고 있다.

임은정 광주지방중수청장(왼쪽), 더불어민주당 김용민 의원. 연합뉴스

김 의원은 11일 페이스북에 “내가 정치를 시작한 것은 이루고자 한 과제가 있어서이지 자리를 탐하기 위해서가 아니다”라며 “지금도 국회의원이라는 과분한 자리에서 공정한 세상을 만들기 위해 검찰개혁, 사법개혁에 동지들과 함께 진군하고 있을 뿐”이라고 밝혔다. 이어 “설사 그 권한마저 잃더라도 계속 나아갈 것”이라고 했다. 이 대통령이 지난 9일 “능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안 되니 급진 개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 것이 더 문제”라고 한 데 대한 반박으로 해석됐다. 김 의원은 앞서 검찰 출신이 중수청 수뇌부를 채울 경우 공소청과 인적 결합을 통해 수사·기소가 다시 합쳐질 수 있다고 주장했다.



김 후보자를 공개 비판해온 임 청장은 윤호중 행정안전부 장관의 감찰 지시에도 물러서지 않았다. 임 청장은 “초대 중수청장 후보가 김지용 전 검사인 것만큼은 아니어도 중수청 1호 감찰 대상이 제가 된 것은 많이 안타깝고 서글픈 일”이라고 밝혔다. 이어 과거사 재심 사건에서 상사의 지시에 맞섰다가 징계를 받고 취소소송에서 승소한 일을 언급하며 “사명감을 가지고 잘 대처하겠다”고 했다.



추 지사도 김 후보자를 ‘친윤(친윤석열)·친한(친한동훈) 검사’로 규정한 입장을 유지하고 있다. 지난 9일에는 김 후보자 인사청문회 증인으로 채택된 고기영 전 법무부 차관을 겨냥해 “사람 마음은 세월 따라 변한다”고 비판했다. 경기도 국정감사를 앞두고 민주당이 비공개 일정 자료를 요구한 데 대해서도 “명색이 집권당인데 도정에 대한 관심은커녕 비공개 일정 자료를 요구하고 있다”며 불쾌감을 드러냈다.



박은정 의원 역시 고 전 차관의 증인 채택과 관련해 “이재명정부도 잠깐 흘러가는 한 페이지일 뿐 훗날 이 시대도 정확하게 평가할 것”이라며 반발했다. 김민석 민주당 대표가 앞서 의원·공직자들에게 “절제가 필요하다”며 “필요한 부분은 당에서 제어하겠다”고 했지만 인선 반대파의 비판은 이어지는 모습이다.



국회 행정안전위원회는 13일 추 지사를 상대로 경기도 국정감사를 실시하고 14일 김 후보자 인사청문회를 연다. 고 전 차관은 김 후보자 인사청문회 증인으로 채택돼 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지