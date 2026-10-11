사우디 리야드 공항 피격… 320여명 사상

사우디아라비아 수도 리야드의 국제공항이 예멘의 친이란 반군 후티의 공격을 받아 최소 12명이 숨지고 300여명이 다쳤다. 후티 공격이 사우디 전역으로 확산하면서 도널드 트럼프 미국 대통령은 분쟁 개입 가능성을 시사했다.



10일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 사우디 민간항공청(GACA)은 이날 리야드 킹칼리드 국제공항에서 사망자 최소 12명, 부상자는 309명이 발생했다고 밝혔다. 사망자 중 4명은 사우디인, 2명은 방글라데시인이며 미국인 1명 등 외국인 6명도 포함됐다. 이번 공격은 지난 2월 미국과 이스라엘이 이란과 전쟁을 시작한 이후 걸프 아랍국가에서 발생한 공격 가운데 가장 많은 인명피해다.

걸프 아랍국가 최대 피해 9일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 킹칼리드 국제공항에서 검은 연기와 불길이 치솟고 있다. 킹칼리드 공항에 대한 예멘 반군 후티의 공격이 잇따르는 가운데, 10일에는 폭발로 공항에서 320여명의 사상자가 발생했다. 사회관계망서비스(SNS) 영상 캡처, AP연합뉴스

미사일은 공항 제3·4터미널이 있는 시설을 타격했다. 공격 당시 사우디의 위협 경보 시스템에서는 사전 경보가 발령되지 않은 것으로 전해졌다. 공항에 있던 한 목격자는 폭발이 발생한 뒤 공항 내부에 여러 명이 다친 채 쓰러져 있는 모습을 봤다고 전했다. 또 다른 부상자는 공항 밖 하늘에서 무언가 날아가는 것을 목격한 직후 탑승구 인근 천장 일부가 무너져 내렸다고 말했다.



공항 운영이 잠정 중단되면서 리야드행 항공편이 다른 공항으로 우회하거나 취소됐다. 쿠웨이트항공과 에티하드항공 등도 리야드 노선 운항을 중단했다.



후티 고위 관계자 무함마드 알부카이티는 미 뉴욕타임스에 이번 공격이 사우디의 예멘 내 민간시설 공습에 대한 보복이라고 주장했다. 그는 “전 세계가 예멘의 공항과 항구, 결혼식장과 장례식장, 병원과 시장이 공격받거나 피해를 봐서는 안 되는 민간시설이라는 점을 이해하도록 하기 위한 것”이라고 덧붙였다.



사우디 주도 연합군과 예멘 정부군은 지난 4일 후티 장악 지역을 탈환하기 위한 ‘예멘의 새벽’ 작전 개시를 선언하고 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브해협 일대의 주요 거점 탈환에 나섰다. 사우디아라비아군은 이날 대규모 공습 작전을 수행, “후티가 통제하는 지역에서 군사목표물 136개를 파괴했다”고 밝혔다. 이에 후티는 지난 5일부터 사우디의 공항과 정유시설 등을 겨냥한 공격을 이어가고 있다. 킹칼리드 공항은 일주일 새 3번째고, 이날 담맘의 킹파드 국제공항 근처에도 발사체가 떨어졌다.



사우디의 방공망이 잇따른 공격에 취약성을 드러내면서 미국의 군사적 대응 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 사우디의 후티 공격에 미국이 동참할 가능성을 묻는 취재진 질문에 “그럴 수 있다. 검토해보겠다”며 “매우 신속히 대응할 것”이라고 밝혔다.

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