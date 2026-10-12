[이코노 브리핑] KB금융, 하반기 인기 박물관 등 공개 외

KB금융, 하반기 인기 박물관 등 공개

KB금융그룹은 11일 ‘KB금융그룹과 함께하는 전국 박물관·미술관 무료관람 프로젝트’의 ‘2026년도 하반기 인기 박물관·미술관’을 공개했다. 전남 강진군 청자촌의 한국민화뮤지엄이 1위를 차지했으며 경기 용인시의 한국등잔박물관, 대구 수성구의 ‘박물관 휴르’가 각각 2, 3위를 차지했다. 이 프로젝트는 KB국민은행의 KB스타뱅킹 ‘국민지갑’에서 무료관람 쿠폰을 발급받으면 전국 72개 주요 박물관·미술관을 이용할 수 있는 사업이다.

육견농가 87.1% 폐업… 마릿수 98.4%↓

내년 2월7일 개식용 전면 금지를 앞두고 전국 육견농가 10곳 중 9곳이 폐업을 완료했다. 농림축산식품부는 지난달 21일 기준 전체 육견농가 1537곳 중 1339곳(87.1%)이 문을 닫았다고 11일 밝혔다. 육견 사육 마릿수는 2024년 8월 46만8000여마리에서 7600마리로 줄었다. 농식품부는 오는 11∼12월 전체 육견농장을 대상으로 특별점검을 실시해 폐업한 농가가 다시 육견을 사육하는지 여부 등을 확인할 예정이다.

청년미래적금 16일까지 가입신청 가능

청년층 목돈 마련을 지원하는 ‘청년미래적금’ 가입이 12일부터 16일까지 출생 연도와 관계없이 가능하다고 금융위원회가 11일 밝혔다. 가입 희망 청년은 14개 취급기관 애플리케이션을 통해 별도 서류 없이 신청할 수 있다. 서민금융진흥원 심사를 통과하면 다음달 16일부터 27일 사이 계좌를 개설하면 된다.

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