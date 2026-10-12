소정의 절차? 적은 게 아니야! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 012

□ 수사 단어 ·소정(所定)[정해진 바] : 정해진(定) 바(所). 즉, 이미 결정되어 있는 것. (유관: 장소, 규정 / Prescribed, Fixed) ·소(所)[바 소] : 특정한 장소나 경우, 혹은 '~하는 바'를 뜻함. ·정(定)[정할 정] : 갓 머리 아래에서 발이 멈추듯, 딱 결정하여 움직이지 않음. ·소정액(所定額) : 미리 정해진 금액. (Fixed amount)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, "소정의 상품을 드립니다"라는 말을 들으면 "에이, 조금만 주나 봐"라고 생각한 적 있나요? 하지만 여기서 소정(所定)은 '적을 소(少)'가 아니랍니다!

소정(所定)은 '이미 약속된'이라는 뜻이에요. 한자를 풀이하면 '정해진(定) 바(所)'라는 의미죠. 즉, "소정의 상품"은 "미리 준비해 둔 바로 그 상품"이라는 뜻이지, 결코 양이 적다는 뜻이 아니에요. 아주 비싸고 귀한 선물이라도 이미 정해져 있다면 '소정의 상품'이 될 수 있답니다.

마찬가지로 "소정의 절차"는 "간단한 절차"가 아니라 "미리 정해진 규칙과 순서"를 뜻해요. 탐정이 되기 위해 시험을 보고 교육을 받는 것처럼, 꼭 거쳐야 한다고 정해 놓은 약속된 길을 말하는 것이죠.

기억하세요! 소정은 '작은 것'이 아니라 '이미 정해진 것'이라는 사실을요!

□ 수사 확인

1. 다음 중 '소정'의 쓰임이 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 이번 대회 우승자에게는 소정의 상금을 수여합니다.

② 박물관에 입장하려면 소정의 양식을 작성해야 합니다.

③ 용돈이 너무 소정해서 장난감을 살 수가 없어요.

④ 학교 규칙에 따라 소정의 교육 과정을 이수했습니다.

2. 다음 문장을 읽고 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 소정, 소액, 소

"우리 동네 마트에서 개업 기념 경품 행사가 열렸습니다. 안내문에는 '당첨자에게는 ( ① )의 상품을 드립니다'라고 적혀 있었죠. 사람들은 ( ① )이라는 단어를 보고 아주 ( ② )의 사은품이나 ( ③ )의 간식거리만 주는 줄 알았지만, 사실은 미리 약속된 최고급 자전거였습니다.“

□ 수사 단서

소정(所定)의 '소(所)'는 '장소(Place)'를 뜻하기도 하지만, 여기서는 '~하는 것(Thing)'을 뜻해요. '정(定)'은 '정지'하거나 '결정'할 때의 '정'이죠. [소(所)=~하는 / 정(定)=딱 정함]. 영어 단어 'Fixed(고정된)'를 떠올리면 '작다'는 오해에서 벗어날 수 있습니다!

유도 질문: "퀴즈 대회에서 '소정의 상품'으로 최신형 노트북을 준다고 해. 이때 '소정'이라는 말을 쓴 건 노트북이 작아서일까, 아니면 미리 주기로 정해놨기 때문일까?“

[정답]

1번: ③ ('적어서' 또는 '소액이라서'라고 써야 맞습니다. 소정은 '정해진'의 뜻입니다.)

2번: ① 소정 ② 절차 ③ 선입견 ④ 편견 ⑤ 실천 ⑥ 연속

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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