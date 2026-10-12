허리 통증·빈혈로 병원 찾았더니 혈액암 판정 ‘날벼락’

허리 통증이나 이유 없는 골절로 병원을 찾았다가 혈액암 진단을 받는 경우가 있다. 뼈 통증을 동반하는 혈액암인 ‘다발골수종’이다. 백혈병·악성림프종과 함께 3대 혈액암으로 꼽히지만 증상이 다양하고 노화나 다른 질환과 혼동되기 쉬워 뒤늦게 발견되는 경우가 적지 않다.



보건복지부와 중앙암등록본부 자료에 따르면 2023년 국내 다발골수종 신규 발생은 2010건이었다. 60대가 32.2%, 70대가 31.8%, 80대 이상이 18.1%로 60대 이상이 전체 환자의 80% 이상을 차지했다. 반면 치료 발전으로 2019∼2023년 5년 상대생존율은 50.8%까지 높아졌다. 1990년대 초반 23.7%의 두 배가 넘는다.

허리 통증이나 이유 없는 골절로 병원을 찾았다가 혈액암 진단을 받는 경우가 있다. 뼈 통증을 동반하는 혈액암인 ‘다발골수종’이다. 사진=게티이미지뱅크

다발골수종은 골수 안에 있는 백혈구의 일종인 형질세포가 비정상적으로 증식하면서 발생한다. 정상 형질세포는 항체를 만들어 면역 기능을 담당하지만 비정상적으로 늘어나면 정상 혈액세포 생산을 방해하고 뼈와 신장 등 여러 장기에 손상을 일으킨다. 대표적인 증상은 고칼슘혈증, 신부전, 빈혈, 뼈 병변의 영문 앞 글자를 딴 ‘CRAB’로 요약된다. 특히 허리나 갈비뼈 등 뼈 통증이 흔하고 가벼운 충격에도 골절이 생길 수 있다. 빈혈로 피로감이나 숨참이 나타나거나 신장 기능이 떨어지고, 면역 기능 저하로 감염에 취약해지기도 한다. 성화정 고려대 안산병원 혈액종양내과 교수는 “뼈 통증이나 빈혈, 신장 이상을 단순 노화로 여기다 병이 진행된 뒤 발견되는 경우가 있다”며 “원인을 알 수 없는 허리 통증이나 피로감, 신장 이상이 지속된다면 검사를 받아보는 것이 중요하다”고 말했다.



진단에는 혈액·소변검사와 영상검사, 골수검사가 활용된다.



성 교수는 “재발할 때마다 새로운 치료 방법으로 대응할 수 있어 완치보다 오랜 기간 관리하는 질환으로 접근하는 것이 중요하다”며 “적극적인 치료를 통해 증상을 조절하고 삶의 질을 유지하며 장기간 생존할 수 있다”고 강조했다.

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