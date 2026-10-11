윤난실 전남광주 시민주권부시장 “시민사회와 긴밀한 소통·협력”

윤난실 전남광주통합특별시 시민주권부시장이 취임 후 첫 공식 현장 행보로 지역 시민사회 공익활동 현장을 찾아 끊임없는 소통과 협력을 약속했다.

11일 전남광주통합특별시에 따르면 윤 부시장은 지난 10일 광주 동구 전일빌딩245에서 열린 ‘시민공익 오픈데이’ 행사에 참석해 공익활동 관계자들의 노고를 격려하고 지역사회 발전을 위한 현장의 다각적인 의견을 수렴했다.

윤난실 전남광주 시민주권부시장이 지난 10일 광주 동구 전일빌딩245에서 열린 ‘시민공익 오픈데이’ 행사에 참석해 공익활동 관계자들의 노고를 격려한 뒤 시민사회와 끊임없이 소통하고 협력하겠다고 밝혔다. 전남광주 제공

지난 8일 임명된 윤 부시장의 이번 방문은 광주광역시 시민사회지원센터가 9일부터 이틀간 개최한 행사로 시민사회단체와 공익활동 주체들이 성과를 공유하고 시민 참여를 넓히는 자리다.

윤 부시장은 취임 직후 시민사회 현장을 직접 살펴 공익적 가치를 공유하고 행정과의 협력 기반을 공고히 하기 위해 첫 방문지로 이곳을 선택했다.

이날 윤 부시장은 시민의 자발적인 참여와 공익활동이 행정통합 이후 통합특별시 변화를 이끌어가는 핵심 동력이라는 점에 깊이 공감하며, 시민사회와 행정 간 긴밀한 파트너십의 중요성을 재차 강조했다.

윤 부시장은 “통합특별시는 시민의 참여가 정책의 수립 단계부터 집행, 평가까지 전 과정에 걸쳐 유기적으로 이어지는 ‘시민주권특별시’”라며 “시민들의 목소리가 실제 시정에 충실히 반영되고 시민주권특별시가 조기에 안착할 수 있도록 시민사회와 끊임없이 소통하고 협력하겠다”고 밝혔다.

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