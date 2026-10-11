[속보] 임은정 광주중수청장 “중수청 1호 감찰 대상 돼 많이 안타까워”

임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 오전 전남광주 북구 광주지방중수청에서 도어스테핑을 열고 발언하고 있다. 뉴시스

임은정 광주지방중수청장은 11일 윤호중 행정안전부 장관의 자신에 대한 감찰 지시에 대해 “안타깝고 서글픈 일”이라고 말했다.

임 청장은 이날 자신의 페이스북 계정에 글을 올려 “초대 중수청장 후보가 김지용 전 검사인 것만큼은 아니어도 중수청 1호 감찰 대상이 제가 된 것은 많이 안타깝고 서글픈 일이다”고 적었다.

이어 “검찰 재직 때인 2012년 12월 과거사 재심 사건에서 백지 구형을 지시하는 상사의 지시에 맞서 이의제기권을 행사하고 ‘징계 청원’ 글을 검찰 내부망에 올렸다가 품위 손상 등으로 중징계를 받았다”며 “징계 취소 소송에 승소해 이의제기권 절차 규정을 마련하고 관행 개선을 끌어냈듯 사명감을 가지고 잘 대처하도록 하겠다”고 강조했다.

임 청장은 가을로 물드는 산천을 보며 광주로 달려가는 중에 전화가 쏟아져 감찰 지시 뉴스를 알게 됐다고도 밝혔다.

윤 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 김지용 초대 중수청장 후보자를 공개 비판해 온 임 청장에 대해 감찰 착수를 지시했다.

윤 장관은 “임 청장은 중수청을 수사하는 기관이 아니라 정치하는 기관으로 착각하고 있는 것 같다”고 비판했다.

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