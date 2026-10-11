[속보] 靑 “李대통령 단순한 SNS 정치 아냐…국정과 국민 사이 벽 낮추는 소통”

성기홍 청와대 홍보소통수석. 연합뉴스

이재명 대통령은 “내가 반성했다. 앞으로 더 국민들과 열심히 소통하고, 직접 소통을 더 해야겠다”고 밝혔다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 11일 전했다.

성 수석은 이날 엑스(X·옛 트위터)와 페이스북에 올린 ‘대통령의 소통’이라는 제목의 글에서 “멕시코 국빈 방문을 마치고 서울로 돌아오는 비행기에서 대통령은 이렇게 말했다”면서 이같이 밝혔다.

그러면서 “대통령이 지향하는 것은 단순한 ‘SNS 정치’가 아니다”며 “국민과 대통령 사이의 거리를 좁히는 대화이고, 국정과 국민 사이의 벽을 낮추는 소통”이라고 했다.

성 수석은 멕시코·영국·인도 등 주요국 정상의 SNS 활용 사례를 열거하며 “미디어 환경 변화에 따라 지도자들의 소통 채널과 방식이 달라지는 것은 자연스러운 일이다. 현대 정치에서 SNS는 지도자들에게 중간 매개를 거치지 않고 국민들에 진정성을 드러낼 수 있는 중요한 수단”이라고 했다.

아울러 “뉴미디어를 향유하는 시대에 국민은 대통령의 생각을 누군가의 해석과 편집을 거치지 않고 직접 알 권리가 있다”며 “대통령이 권위주의나 신비주의의 장막 뒤에 있고, 그의 의중을 누군가 대신 전달하고, 해석하고, 포장하는 시대는 끝났다”고 했다.

또 “이 대통령 역시 시대적 흐름과 미디어 환경의 변화 속에서 대중과 직접 소통을 통해 성장해온 정치인”이라며 “성남시장과 경기도지사를 거치면서 SNS는 시민, 도민과 호흡하고, 정책을 설명하고, 때로는 논쟁하며 정치적 에너지를 주고받은 중요한 통로였다”고 덧붙였다.

성 수석은 “물론 SNS가 대통령 소통의 전부일 수 없다”며 “기자회견, 언론 인터뷰가 있고, 국민과의 대화가 있고, 타운홀 미팅이 있다. 정책 당사자들과 직접 마주 앉아 이야기를 듣는 방식도 있다”고 했다.

이어 “중요한 것은 어느 한 플랫폼에 머무는 것이 아니라 국민이 있는 곳으로 소통의 공간을 넓혀가는 일"이라며 "대통령의 직접 소통 역시 그런 방향으로 더 다양해질 것”이라고 강조했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문해 시민들과 소통하고 있다. 연합뉴스(청와대 제공)

앞서 이 대통령도 전날 오후 SNS 메시지 정치에 대한 일각의 비판과 관련 “품격 없다, 권위 없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것”이라며 “대통령은 국민의 제1공복이기 때문”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “댓글로 국민과 소통하시다가 품격없다고 비난받고 조롱당하시던 노무현 대통령님이 떠오른다”며 “(노 전 대통령이) 경호에 사전답사에 국민들 불편하실까봐 시장 방문조차 자제하셨다는 말도 전해진다”고 언급하기도 했다.

이어 첫 대선 출마 때 ‘이재명은 언제나 여러분의 바로 옆에 있을 것’이라고 했던 발언을 인용하며 “국민들께 드린 이 마음과 결의는 지금까지 한순간도 변한 적이 없다. 정치와 권력은 낮은 곳으로 향해야 한다”고 강조했다．

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