한국은행·국책은행 해킹 시도 ‘역대 최대’…2026년 들어 102만건 돌파

한국은행과 주요 국책은행에 대한 해킹 공격 시도가 올해 최고 수준을 기록한 것으로 나타났다. 다만 해킹 공격에 따른 침해사고는 발생하지 않았다.

국회 재정경제기획위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 한국은행·수출입은행·산업은행·기업은행을 통해 확보한 자료에 따르면 올해부터 9월까지 9개월간 이들 은행에 대한 102만4478건의 해킹시도가 발생했다. 2020년부터 지난 9월까지의 해킹 공격 시도는 498만6964건에 달했다. 다만 해킹 공격에 따른 침해사고는 발생하지 않았다.

사진=게티이미지뱅크 제공

해킹 시도는 2020년 35만8800건, 2021년 56만4430건, 2022년 58만5563건, 2023년 73만8312건, 2024년 78만524건, 2025년 93만4858건으로 매년 증가하는 양상을 보였고 올해는 9개월 만에 100만건을 넘어서며 최대 수순을 나타냈다.

한 명 이상의 사용자가 시스템 리소스를 독점하거나 파괴해 정상적인 서비스가 불가능하게 만드는 ‘서비스 거부 공격’이 227만5006건(45.6%) 으로 가장 많았다. 뒤를 이어 ‘정보수집 공격’(86만6776건), ‘악성코드 공격’(47만5026건), 비인가 접근시도 공격(45만6783건) 순이었다.

2020년 이후 해킹 시도는 기업은행이 458만4000건(91.9%)으로 압도적으로 많았다. 뒤를 이어 산업은행(39만9379건), 한국은행(3076건), 수출입은행(510건) 순이었다. 기업은행은 해킹 공격 시도건수가 절대적으로 많은 이유에 대해 “타 국책은행과 달리 시중은행 수준의 개인, 기업고객 대상 인터넷·모바일 서비스를 제공하고 있어 상대적으로 많은 해킹시도가 탐지되고 있다”고 설명했다.

전년 동기 대비 해킹 공격 시도 증가율은 수출입은행이 677.8%(36건→280건)로 가장 많았다. 다음으로 한국은행 353.3%(30건→136건), 산업은행 14.3%(71792건→8만2063건), 기업은행 9.2%(86만3000건→94만2000건) 순이었다.

한국은행의 메인 전산 서버가 있는 ‘경기 IT 센터’ 역시 지난해 10월 설립 이후 채 1년도 지나지 않았지만 145건의 해킹침해 시도를 받았다. 한은 경기 IT 센터에 대한 공격은 비인가 접근시도가 135건으로 가장 많았고 다음으로 악성코드 공격이 10건이었다.

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