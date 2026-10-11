이 대통령 “SNS 소통 계속할 것…소통하다 조롱당한 노 전 대통령 떠올라”

이재명 대통령이 고(故) 노무현 전 대통령을 언급하며 사회관계망서비스(SNS)를 통한 국민 소통을 지속하겠다는 뜻을 밝혔다.

지난 6월 이재명 대통령과 김혜경 여사가 경기 수원 팔달문시장을 방문해 먹거리를 구매하며 상인들과 인사하고 있다. 뉴시스(청와대 제공)

이 대통령은 지난 10일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “댓글로 국민과 소통하시다가 품격 없다고 비난받고 조롱당하시던 노무현 대통령님이 떠오른다”며 이같이 말했다. 그러면서 “품격 없다, 권위 없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 “(노 전 대통령이) 경호에, 사전답사에 국민들 불편하실까 봐 시장 방문조차 자제하셨다는 말도 전해진다”고 덧붙였다.

이 대통령은 첫 대선 출마 당시 했던 ‘국민 여러분, 저 높은 곳을 바라보지 마십시오. 그곳엔 이재명이 없습니다. 이재명은 언제나 여러분의 바로 옆에 있을 것이기 때문입니다’라는 발언을 언급하며 “국민들께 드린 이 마음과 결의는 지금까지 한순간도 변한 적이 없다”고 강조했다.

그러면서 “정치와 권력은 낮은 곳으로 향해야 한다”며 “지위 높은 유력자들보다는 힘 없고 못가진 장삼이사들이 더 귀하고, 그들에게 더 많은 관심과 지원이 필요하다”고 밝혔다.

최근 검찰개혁과 인사 문제 등을 놓고 SNS에 직접 반박에 나서면서 과도한 SNS 활동이라는 지적이 제기된 것을 두고 이 대통령이 국민과의 직접 소통을 이어가겠다는 의지를 분명히 한 것으로 풀이된다.

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