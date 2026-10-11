한국마사회, 온라인 발매시스템 ‘더비온 2.0’ 오픈…맞춤형 서비스 강화

한국마사회(KRA·회장 우희종)가 온라인 경마 이용 편의성을 높이기 위해 차세대 온라인 발매시스템 ‘더비온 2.0’을 선보였다. 발매와 좌석예약 기능을 통합하고 이용 데이터를 활용해 고객별 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.

한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

한국마사회는 온라인 발매시스템 ‘더비온 2.0’을 새롭게 구축해 운영을 시작했다고 11일 밝혔다. 기존에는 전자마권 시스템과 관련 지원시스템이 별도로 구축·관리돼 서비스 간 연계에 한계가 있었다. 새 시스템은 고객 파악부터 서비스 제공과 마케팅까지 연결하는 통합 운영체계를 갖췄다.

모바일 발매 서비스에서는 다양한 경주정보와 새로운 배당률 정보를 제공하며, 포인트를 합산해 결제할 수 있도록 했다. 입장·좌석예약 기능에는 동반예약과 선호좌석 빠른예약을 추가했다. 큰 글씨 모드 등 이용자 편의를 고려한 화면 구성도 적용했다.

고객 데이터 활용 기능도 강화했다. 전자마권 이용 과정에서 축적되는 고객·매출 데이터를 바탕으로 개인별 이용 특성에 맞는 서비스를 제공하고, 고객 반응을 분석해 개선에 반영하는 방식이다. 고객과의 상호작용을 체계적으로 관리하는 고객경험관리 기능도 도입했다. 한국마사회는 이를 통해 서비스 만족도와 고객 충성도를 높인다는 계획이다.

우희종 한국마사회장은 “더비온 2.0은 단순한 시스템 개편을 넘어 고객의 이용 경험을 중심으로 서비스를 새롭게 설계하는 디지털 전환의 기반”이라며 “앞으로도 고객의 목소리와 데이터를 바탕으로 더욱 편리하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

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