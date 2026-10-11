1245회 로또 1등 각 30억씩…10명 모두 자동

10일 제1245회 동행복권 로또 추첨 결과 '4, 5, 25, 28, 32, 42'이 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '12'다.

6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 10명이다. 각각 30억651만5775원을 받는다.

5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 91명으로 1인당 당첨금은 5506만4392원이다.

5개 번호를 맞춘 3등 당첨자는 3102명으로 각각 161만5365원을 받는다.

4개 번호를 맞춘 4등 당첨자 16만3177명은 5만원씩을, 3개 번호를 맞춘 5등 당첨자 278만6728명은 5000원씩 가져간다.

1등 당첨자 10명 모두 자동 선택이다. 판매점은 ▲대만상사(서울 성북구 보국문로11길 30) ▲태양복권(서울 도봉구 도봉로125길 78 101호) ▲이수로또명당(서울 동작구 동작대로29길 8 1층) ▲돈벼락복권방(대구 북구 동변로 82-1 1층) ▲버블샵카페고래의꿈(전남광주 광산구 목련로273번길 88 운남주공아파트 상가108호) ▲고양월드식품복권(경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호) ▲토요일의 행복(경기 광명시 안재로2번길 15) ▲스마일로또＆셀프카페(경기 성남시 중원구 둔촌대로 431 1층) ▲진양상회(경북 영주시 선비로 68) ▲인터넷 복권판매사이트다.

당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

<뉴시스>

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