[속보] 젤렌스키 감사 서한에 민주 “매국 행위” vs 나경원 “지독한 친북 정권”

우크라이나의 북한군 포로 한국 송환 건을 둘러싸고 여야의 정쟁이 가열되고 있다. 나경원 국민의힘 의원이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 감사 서한을 보낸 것을 두고 더불어민주당이 강력 비판하자, 나 의원이 정면 반박에 나서면서 정국이 냉각되는 모양새다.

국민의힘 나경원 의원이 국회에서 발언하고 있다. 뉴스1

이번 공방은 최근 우크라이나 측이 한국 정부와의 비공개 약속을 깨고 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 공개하면서 시작됐다. 우리 정부는 포로와 남겨진 가족의 신변 안전을 이유로 조용한 송환을 추진했으나, 우크라이나 측의 공개로 외교적 마찰이 발생해 박기창 주우크라이나 대사를 소환 조치하는 등 강경 대응에 나선 상태다.

이러한 상황에서 나 의원은 페이스북을 통해 젤렌스키 대통령에게 “포로들의 자유의사를 존중해 한국행을 허용한 결정을 환영하며 깊은 감사를 표한다”는 내용의 서한을 전달했다고 밝혔다.

이에 더불어민주당은 즉각 성명을 내고 나 의원을 향해 맹공을 퍼부었다. 이용우 민주당 대변인은 서면브리핑에서 “비공개 약속을 어긴 우크라이나는 두둔하면서 정부에는 터무니없는 누명을 씌우고 있다”며 “당사자와 가족의 신변 보호 요구까지 친북으로 매도하는 무책임한 선동을 중단하라”고 성토했다. 김병주 민주당 의원 역시 “배은망덕한 젤렌스키에게 감사 서한을 보낸 것은 나라를 팔아먹은 행위”라며 “매국 행위를 즉각 중단하라”고 직격했다.

나 의원도 곧바로 반격에 나섰다. 나 의원은 페이스북 글을 통해 “동포를 구출해 준 국가에 감사 서한을 보낸 것을 두고 매국을 운운하느냐”며 “민주당 의원들은 북한 조선노동당 의원들인가”라고 강하게 반발했다.

이어 우리 정부의 주우크라이나 대사 소환에 대해서도 “외교적 자해 행위이자 북한의 심기 경호를 위한 굴종”이라며 “북한 동포들의 생명을 외면하는 이재명 정권은 참으로 지독한 친북 정권”이라고 비판 수위를 높였다.

여야 간 공방이 외교적 신뢰 문제와 ‘친북 vs 매국’이라는 자극적인 프레임 대결로 확장되면서, 당분간 정치권 내 관련 진통은 이어질 전망이다.

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