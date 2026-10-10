트럼프 “한국·북한 전쟁도 막았다”… 노벨평화상 불발에 ‘뒤끝’

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신이 한반도 전쟁을 막고 있다고 거론하며 올해 노벨평화상 수상자 선정 결과에 반발했다. 미국 행정부는 수상자 발표 직후 수상자가 재판관으로 활동했던 국제형사재판소(ICC)에 대한 고강도 제재를 발표했고, 이스라엘 역시 거친 언사로 비난에 가세했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 뉴욕주 시러큐스에서 열린 중간선거 지원 유세에서 “오늘 노벨평화상이 내가 들어본 적도 없는 사람에게 돌아갔다”며 수상자에 대해 “아무도 모르는 미스테리한 인물”이라고 말했다.

특히 그는 “나는 한국과 북한, 일본과 북한, 중국과 대만 사이의 전쟁도 끊임없이 막고 있다”며 “이 가운데 하나만 해결했어도 노벨상을 받을 수 있다”고 주장했다. 이어 “우리는 각각의 전쟁에 대해 노벨상을 8개 받았어야 했다”며 “여러분의 대통령인 내가 대표하는 미국은 노벨평화상을 받았어야 했지만 받지 못했다. 이는 노르웨이와 그처럼 수치스럽고 부끄러운 결정을 내린 사람들에게 지울 수 없는 오점”이라고 목소리를 높였다.

미국 행정부는 노벨평화상 수상자 발표가 나온 직후 ICC에 대한 고강도 제재 조치를 단행했다. 마코 루비오 미 국무장관은 영상 메시지를 통해 제재를 발표하며 “다수가 ICC의 일원이고 미군 병력에 방어를 의존하고 있는 우리의 동맹이 이 불량 재판소 제지에 나서주길 기대한다”고 압박했다.

루비오 장관은 “그들이 그러지 않으면 미국은 미국인이 더는 위협받지 않을 때까지 ICC를 산산조각 내는 캠페인을 계속할 것”이라고 덧붙였다. 미국 측은 이번 제재가 사전에 준비된 것이라고 선을 그었으나, 나비 필라이의 수상에 대한 불만을 표출하기 위해 의도적으로 시점을 맞췄다는 관측이 나온다.

남아프리카공화국 출신으로 유엔 인권최고대표와 국제형사재판소(ICC) 재판관을 지낸 나비 필라이(85) 국제사법재판소(ICJ) 임시 재판관이 2026년 노벨 평화상 수상의 영예를 안았다. 노르웨이 노벨위원회는 9일(현지시간) 평화 증진과 국제법 발전에 기여한 공로로 필라이를 2026년 노벨평화상 수상자로 선정했다고 발표했다. 노벨상 엑스 캡처

이스라엘 역시 노벨위원회를 향한 맹비난에 동참했다. 이스라엘 외무부는 성명에서 “노벨위원회가 21세기 최대의 거짓말에 상을 수여했다”며 나치 선전 장관이었던 요제프 괴벨스에 빗대어 “요제프 괴벨스가 지옥에서 환호하고 있겠다”고 비난했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 위원회가 도덕적 나침반을 상실했다고 비판하는 한편, 미국의 ICC 제재 방침에 대해서는 중대한 결정을 내려줬다며 감사의 뜻을 표했다.

올해 노벨평화상 수상자인 나비 필라이는 남아프리카공화국 출신의 인권법 전문가로 ICC 초대 재판관을 지냈다. 그는 지난해 이스라엘이 가자지구에서 팔레스타인 주민을 상대로 집단학살을 저질렀다는 결론을 내린 유엔 조사위원회를 이끈 바 있다. 반면 팔레스타인 자치정부는 이번 수상에 대해 “지극히 마땅한 결과”라며 환영했다.

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