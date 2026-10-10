[속보] 서울 대학서 20대 여성 찌르고 출국…‘국제 수배’ 영국인 9일 만에 덜미

서울의 한 대학교 캠퍼스에서 알고 지내던 여성을 흉기로 가해한 뒤 모국으로 도주했던 외국인이 국제 수배망에 걸려 해외 현지에서 체포됐다.

경찰청은 서울 시내 대학 캠퍼스에서 흉기 난동 후 본국으로 도피한 30대 영국인을 영국 수사당국과의 국제 공조 수사를 거쳐 현지에서 전격 검거했다고 밝혔다. 연합뉴스

경찰청은 지인에 대한 살인미수 혐의를 받는 30대 영국 국적 남성 A씨를 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가범죄인인도전담대(NEU)와의 공조를 거쳐 현지시간 8일 전격 검거했다고 10일 발표했다.

A씨는 지난달 29일 오전 서울 성북구 소재 대학 내에서 20대 여성 B씨의 목 부위를 흉기로 찔러 다치게 한 후 곧바로 해외로 도피한 혐의를 받고 있다. 피해 여성은 즉시 병원으로 이송돼 치료를 받았으며 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다.

사건 직후 추적에 나선 한국 경찰은 A씨의 국외 도피 사실을 파악하고 인터폴을 통해 최상위 수배 단계인 적색수배서를 전격 발부했다. 이어 영국 입국 동선을 확보한 뒤 현지 파견 경찰주재관과 영국 인도전담대의 밀착 공조로 은신처를 압축, 범행 9일 만에 신병을 확보했다.

경찰청 관계자는 “법무부를 비롯한 관계 기관과 긴밀히 협력해 범죄인 인도 절차를 차질 없이 진행하고 A씨를 조속히 국내로 송환해 엄정히 수사할 예정”이라고 밝혔다.

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