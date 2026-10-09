노벨평화상 수상자 필라이, “박수 더 치면 트럼프와 상 나눠야 할지도” 농담

2026년 노벨평화상 수상자로 선정된 남아프리카공화국 국적의 나비 필라이(85) 국제사법재판소(ICJ) 임시 재판관이 9일(현지시간) “이거 농담이겠지”라며 위트 있는 소감을 밝혔다.

필라이는 뉘른베르크포럼 행사차 독일을 방문하던 중 수상 소식을 접하고 동료들에 축하를 받았다. 또 필라이는 “여러분이 만일 박수를 더 치면 내가 이 상을 트럼프와 나눠야할 수도 있다”고 농담했다.

2026년 노벨평화상 수상자 나비 필라이. EPA연합뉴스

이어 그는 “여러분의 갈채는 큰 의미를 갖는다”며 “왜냐면 대중이 ‘당신에게 자격이 있다’라고 동의해주지 않는다면 상 받기를 원하지 않게 되기 때문이고, 그래서 감사하다”고 말했다.

이는 스스로 노벨평화상을 수상할 자격이 있다고 강조해온 도널드 트럼프 미국 대통령을 비꼬는 발언이다.

이어 필라이는 “인권을 지지하는 친구들, 동료들과 함께하는 이 상황이 (평화상 수상을 접하기에) 적절한 듯하다”고 했다.

필라이는 유엔 인권이사회가 설치한 국제조사위원회의 위원장을 맡아 팔레스타인 점령지에서 인권침해와 국제법 위반 의혹을 조사했던 일들을 돌이키면서 “마지막으로 했던 일이 가자지구에서 벌어지는 일을 제노사이드라고 보고한 것”이라고 언급했다.

그는 그러면서 “그 보고에 대한 제일 주요한 반응은 내 용기에 대한 헌사였는데, 왜 진실을 말하는 데에 용기가 필요한지가 놀랍다”며 “법률을 해석하고, 사실들을 바라보고, 공정한 의사결정을 하면 된다”고 했다.

1941년 남아공 더반의 인도계 타밀족 가정에서 태어난 필라이는 변호사로 활동하면서 뿌리 깊은 인종 차별과 분리 및 배제에 맞섰다.

필라이는 변호사 활동 초기 옛 남아공 흑인 차별 정책인 아파르트헤이트에 저항한 넬슨 만델라 전 대통령을 변호하는 등 정치범들의 인권 보호에 힘썼다.

이어 그는 1995년 남아공 고등법원에 판사로 임명된 후 1999∼2003년 르완다국제형사재판소(ICTR), 2003∼2008년 국제형사재판소(ICC)에서도 판사로 활동했다. 또 필라이는 2008∼2014년에는 유엔 인권최고대표를 지냈다.

필라이는 2021∼2025년 유엔 팔레스타인 점령지 독립국제조사위원회 위원장을 맡았고, 현재 미얀마가 집단학살 혐의로 제소된 ICJ 사건에서 재판관으로 활동하고 있다.

노르웨이 노벨위원회는 “필라이는 국가와 국가 지도자에게 책임을 물었으며 폭력과 분쟁의 피해자들에게 희망을 안겨줬다”며 “독립성, 전문성, 흔들림 없는 신념을 바탕으로 우리 시대 가장 존경받는 국제법률가 중 한 명으로 자리매김 했다”고 평화상 선정 이유를 밝혔다.

올해 노벨상 수상자 발표는 12일 경제학상 수상자 발표로 마무리된다.

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