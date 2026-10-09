노벨평화상 필라이 "박수 더 치면 트럼프와 상 나눠야" 농담

남아프리카공화국 국적의 나비 필라이(85) 국제사법재판소(ICJ) 임시 재판관이 9일(현지시간) 노벨평화상 수상자로 호명되자 "이거 농담이겠지"라며 재치 있는 소감을 밝혔다.



아녜스 칼라마르 국제앰네스티(AI) 사무총장이 엑스(X·트위터)에 올린 약 3분짜리 영상을 보면 필라이 재판관은 뉘른베르크포럼 행사 참석차 독일을 방문하던 가운데 수상 소식을 접하고 동료들에 둘러싸여 수상을 축하받았다.

나비 필라이. EPA연합뉴스

필라이 재판관은 "여러분이 만일 박수를 더 치면 내가 이 상을 트럼프와 나눠야 할 수도 있다"고 운을 뗐다.



이어 "여러분의 갈채는 큰 의미를 갖는다"며 "왜냐면 대중이 '당신에게 자격이 있다'라고 동의해주지 않는다면 상 받기를 원하지 않게 되기 때문이고, 그래서 감사하다"라고도 했다.



이는 스스로 노벨평화상을 받을만하다고 주장해온 도널드 트럼프 미국 대통령을 비꼬는 발언이다.



필라이 재판관은 "인권을 지지하는 친구들, 동료들과 함께하는 이 상황이 (평화상 수상을 접하기에) 적절한 듯하다"고 말했다.



그는 유엔 인권이사회가 설치한 이스라엘 및 팔레스타인 점령지 관련 독립 국제조사위원회의 위원장을 맡아 인권침해와 국제법 위반 의혹을 조사했던 일을 돌이키며 "마지막으로 했던 일이 가자지구에서 벌어지는 일을 집단학살(제노사이드)이라고 보고한 것"이라고 언급했다.



그러면서 "그 보고에 대한 제일 주요한 반응은 내 용기에 대한 헌사였는데, 왜 진실을 말하는 데에 용기가 필요한지가 놀랍다"며 "법률을 해석하고, 사실들을 바라보고, 공정한 의사결정을 하면 된다"고 강조했다.



필라이는 자신이 지난달로 85세가 됐다며 "언제 멈출 거냐는 질문을 받고 있는데, 새로운 성과를 돕는 일을 멈출 수는 없다"고 말했다.



그는 "이게 농담이 아니길 바란다, 감사하다"고 덧붙였다.

<연합>

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