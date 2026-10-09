한글날 연휴 첫날 오후 고속도로 정체 완화…서울→부산 5시간

사흘간 이어지는 연휴 첫날이자 한글날인 9일 정오까지 극심했던 고속도로 차량 정체 상황이 오후부터 차차 완화하고 있다.



한국도로공사에 따르면 이날 오후 4시 기준 서울요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 목포 3시간 46분, 광주 4시간, 강릉 3시간, 대전 2시간 30분 등이다.

한글날 연휴가 시작된 9일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상(왼쪽), 하행선 방향 차량들이 서행하고 있다.

반대 방향으로 각 도시에서 서울까지는 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 3시간 30분, 목포 4시간 20분, 광주 3시간 50분, 대전 2시간 30분 등이 소요될 것으로 예상된다.



오전보다 서울에서 지방까지 걸리는 시간은 대폭 줄었지만, 귀가 행렬이 시작되면서 광주와 대전 등 일부 도시에서 서울까지 걸리는 시간은 오전보다 늘어났다.



경부고속도로의 경우 부산 방향은 천안분기점부근∼천안호두 휴게소 부근 13㎞ 구간, 옥산휴게소∼옥산 Hi 부근 5㎞ 구간 등에서 정체가 빚어지고 있다.



서울 방향은 옥산분기점∼청주휴게소 부근 6㎞ 구간, 양재 부근∼반포 5㎞ 구간 등에서 차가 느리게 가고 있다.



서울양양고속도로는 양양 방향으로 남양주요금소 부근∼서종 부근 10㎞ 구간, 내촌∼서석터널 4㎞ 구간 등에서 차가 밀리고 있다.



서해안고속도로 서울 방향도 발안∼팔탄분기점 10㎞ 구간 등이 정체 중이다.



공사는 이날 전국에서 차량 562만대가 이동할 것으로 예상했다.



수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 각각 이동할 것으로 보인다.



지방 방향 정체는 오후 7∼8시 해소될 전망이다.



서울 방향은 오후 6∼7시께 정체가 극심하겠으며, 오후 9∼10시께 해소될 것으로 보인다고 공사는 밝혔다.

<연합>

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