李대통령 “우리의 말과 글의 힘이 곧 韓 경쟁력”

이재명 대통령은 한글날 제정 100주년인 9일 “우리의 말과 글의 힘이 곧 대한민국의 경쟁력”이라며 “앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀가는 시간이 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “100주년 한글날을 진심으로 경축한다”며 이같이 적었다.

이재명 대통령. 뉴스1

이 대통령은 “오늘은 세종대왕께서 백성들이 자신의 뜻을 쉽고 편하게 펼칠 수 있도록 한글을 만들어 반포하신 지 580돌이 되는 한글날”이라며 “특히 올해는 일제강점기였던 1926년, 우리 선조들이 우리 말과 글을 지키기 위해 처음 ‘가갸날’을 만든 지 꼭 100년이 되는 뜻깊은 해”라고 평가했다. 그러면서 “글은 나라의 얼굴이고, 말은 나라의 심장”이라고 강조했다.

일제강점기 한글을 지키기 위해 노력한 선조들의 노력에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 “100년 전 나라를 빼앗긴 우리 선조들은 우리 말과 글을 지키기 위해 온 힘을 다했다”며 “주시경 선생을 비롯한 많은 선각자와 학자들은 일제의 탄압 속에서도 우리 말과 글을 연구하고, 기록하고, 가르쳤다. 나라를 빼앗겼어도 우리의 정신과 정체성마저 잃을 수는 없다는 의지였다”고 짚었다. 그러면서 “선조들이 지켜낸 한글을 우리는 이제 자유롭게 쓰고 있다”며 “광복 이후 한글은 모든 국민이 배우고 지식을 나누는 토대가 됐고, 대한민국의 성장과 발전을 뒷받침했다”고 역설했다.

이 대통령은 “주시경 선생은 ‘말이 오르면 나라도 오르고, 말이 내리면 나라도 내린다’고 말씀하셨다. 이제 한글은 대한민국을 넘어 세계인이 배우고 사랑하는 글자가 됐다”며 “지난 100년이 한글을 지켜내고 우리 삶 속에 뿌리내린 시간이었다면, 앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀가는 시간이 될 것”이라고 했다. 이어 “한글 창제의 뜻을 기리고, 한글을 지켜온 선조들의 염원을 담아 앞으로도 문화강국 대한민국을 이어갈 수 있도록 우리 국민께서 한글 사랑에 힘을 모아주실 거라 믿는다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지