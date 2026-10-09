[속보] 李 “능력도 안 되면서 큰 자리 요구”…여권 강경파에 직격탄

검찰개혁·중수청장 인선 둘러싸고 범여권 내부 갈등 확산
4·5일 이어 연일 강경파 비판…인사·국정 개입 향해 경고
이재명 대통령이 검찰개혁 방향과 김지용 중수청장 후보자 임명을 둘러싸고 범여권 일각에서 비판이 이어지자 불편한 심경을 드러냈다.
이 대통령은 9일 엑스(X)에 조희연 전 서울시교육감의 칼럼 ‘적을 향한 증오가 동지를 향할 때’를 공유하며 “순수한 급진성도 문제이겠지만, 능력도 안 되면서 큰 자리 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안 되니 대의명분 삼아 급진개혁 내세우며 내부 공격하는 것이 더 문제”라고 적었다.
조 전 교육감은 해당 칼럼에서 진영 내부의 차이를 견디지 못한 채 동지를 공격하는 현상을 비판하며, “혁명을 위해 동지를 치는 것이 아니라, 동지를 치는 일 자체가 혁명이 돼버린다”고 지적했다.
이 대통령은 이 대목과 함께 권력을 둘러싼 자기정치와 집단정치의 작동 가능성을 언급한 부분도 직접 인용했다.
이 대통령은 최근에도 비슷한 메시지를 잇달아 내놨다. 지난 5일에는 검찰개혁을 둘러싼 범여권 내 비판과 관련해 “검찰개혁은 국민을 위해 하는 것이지 특정 개인들의 정치적 유산을 만들기 위해 하는 것이 아니다”라며 “검찰개혁을 빙자해 사심으로 인사와 구체적 수사·공소 업무까지 좌지우지하려 해서는 안 된다”고 밝혔다.
앞서 4일에도 “좌든 우든 무책임한 극단주의를 경계해야 한다”며 “책임지지 못할 과격한 주장과 근거 없는 선동은 개혁 성과를 독차지하겠다는 이기심에서 비롯된 경우가 많다”고 지적했다.
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