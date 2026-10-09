최수종·하희라 "결혼 33년 만에 부부싸움"

배우 최수종과 하희라 부부가 결혼 33년 만에 다툰 일화를 공개한다.

8일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 최수종·하희라 부부가 출연하는 예고 영상을 공개했다. 두 사람의 출연분은 오는 14일 방송된다.

공개된 영상에서 최수종과 하희라는 서로 정반대인 성향에 대해 이야기했다.

유재석은 두 사람의 성향 차이를 듣고 "그게 싸우는 포인트인데 최수종 씨는 어떠냐"고 물었다. 이에 최수종은 "사랑스럽다"고 답했다.

유재석이 "'왜 이걸 여기에 둬?'가 나오면 싸움이 된다"고 말하자 최수종은 "귀엽지 않냐"고 반응했다.

두 사람은 최근 부부싸움을 했던 일화도 털어놨다.

하희라는 당시 상황에 대해 "느낌으로 '저 사람이 삐쳤구나' 싶었다. 각자의 공간으로 간다"고 설명했다.

이에 최수종은 "들여다보지도 않는다"고 말했고, 하희라는 "침범 안 한다"고 답했다.

이날 방송에서는 최근 모친상을 당한 최수종과 시어머니를 떠나보낸 하희라의 이야기도 공개될 예정이다.

하희라는 생전 자신을 각별히 아껴줬던 시어머니를 떠올리며 "부족했던 것들이 자꾸 떠오른다"고 눈물을 보였다. 최수종 역시 "하희라씨가 절 보듬어주고 제가 의지한다"며 눈물을 흘렸다.

최수종과 하희라는 1993년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 오는 11월 개막하는 연극 '러브레터'에도 함께 출연할 예정이다.

<뉴시스>

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