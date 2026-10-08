최태원 SK 회장, 광주 군공항 반도체 팹 예정지 첫 방문… 투자 의지 밝힌다

최태원 SK그룹 회장이 9일 호남 반도체 클러스터 핵심 부지인 광주 군공항을 직접 방문해 사업 추진 상황을 점검한다.

SK하이닉스 경영진이 그동안 현장을 찾아 점검을 이어왔으나, 최 회장이 직접 부지를 찾는 것은 이번이 처음이어서 반도체 팹 유치 논의가 중대 분수령을 맞을 전망이다.

최태원 SK그룹 회장. 연합뉴스

8일 전남광주통합특별시에 따르면 최 회장과 SK하이닉스 주요 경영진은 오는 9일 오후 서창동 군공항 내 탄약고 이전 예정부지를 방문한다. 해당 부지에는 향후 SK하이닉스의 대규모 반도체 팹(Fab)이 들어설 예정이다.

이번 현장 방문에는 민형배 전남광주통합특별시장도 함께 자리한다. 양측은 군공항 이전 추진 상황을 공유하고, 반도체 생산의 핵심 인프라인 전력 및 용수 등 기반시설 확보 방안, 신속한 인허가 지원 등 주요 의제를 폭넓게 논의할 예정이다.

특히 이 자리에서 최 회장이 SK그룹의 확고한 투자 의지와 구체적인 계획을 직접 표명할 것으로 알려져 지역사회의 기대를 모으고 있다.

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