포항시의회, 12일부터 제1차 정례회 개회…첫 인사청문회 도입한다

경북 포항시의회는 오는 12~30일까지 19일간 일정으로 제334회 제1차 정례회 활동에 들어간다고 8일 밝혔다.

이번 정례회 기간에 시의회는 행정사무감사와 시정질문을 실시하며 2025회계연도 세입․세출 결산 승인의 건을 포함해 총 28개의 안건을 처리할 예정이다.

포항시의회 전경. 포항시의회 제공

주요 심사 안건으로는 ▲포항시 생활민원 바로 처리반 설치 및 운영에 관한 조례안(최광열 의원 대표발의) ▲ 포항시 원자력발전 지역자원시설세 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안(김영헌 의원 대표발의) 등이 있다.

이번 정례회는 ▲12일 개회식 및 제1차 본회의를 시작으로 ▲13~16일 상임위원회별 조례안 및 2025회계연도 결산 예비심사 ▲19일 예산결산특별위원회의 2025회계연도 결산심사 ▲20일~27일 상임위원회별 행정사무감사 ▲28일~29일 시정에 관한 질문을 거쳐 ▲30일 제4차 본회의에서 2025회계연도 세입․세출 결산 승인안, 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 등을 처리한 후 마무리될 예정이다.

한편, 이번 정례회 기간 중 포항시의회 개원 이후 처음으로 포항시 산하기관장에 대한 인사청문도 실시될 예정이다.

오는 12일 포항시장의 포항시시설관리공단 이사장 후보자 인사청문요청안 제출이 예정됨에 따라 시의회는 이날 제1차 본회의에서 인사청문특별위원회 위원을 선임하고, 향후 인사청문회를 통해 후보자의 자질과 전문성, 직무수행 능력 등을 종합적으로 검증할 계획이다.

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