취임 100일 맞은 조주홍 영덕군수, 군민 소통간담회 개최

민선 9기 취임 100일을 맞은 조주홍 경북 영덕군수는 8일 군청 대회의실에서 ‘민선 9기 100일, 영덕의 100년을 준비하다’를 주제로 군민 소통 간담회를 가졌다고 밝혔다.

이번 간담회는 민선 9기 출범 이후 추진해 온 군정 방향과 미래 비전을 군민과 공유하고, 생활 현장의 다양한 목소리를 직접 들어 향후 군정 운영에 반영하기 위해 마련됐다.

조주홍 영덕군수가 참석자들에게 민선 9기 군정 운영 방향을 설명하고 있다. 영덕군 제공

앞서 군은 특정 지역이나 분야에 편중되지 않은 다양한 의견을 듣기 위해 읍·면 및 분야별 추천과 공개모집을 병행했다.

이날 간담회에는 농·어업, 임업, 상공업, 환경, 복지, 여성, 문화·관광, 체육, 보건 등 각계각층의 군민 100여 명이 참여했다.

간담회에서는 조주홍 영덕군수가 민선 9기 군정 추진 방향과 영덕의 미래 비전을 공유한 뒤 군민들과 자유롭게 의견을 나눴다.

참석자들은 생활 현장에서 느낀 불편 사항을 비롯해 정책 개선사항과 지역 발전을 위한 다양한 의견과 제안을 전달했다.

영덕군은 이번 간담회를 통해 제시된 의견을 단순히 청취하는 데 그치지 않고, ‘경청-공감-현장-실행’의 원칙에 따라 관련 부서별로 면밀히 검토해 군정에 반영할 계획이다.

즉시 개선이 가능한 사항은 신속하게 조치하고, 중·장기적인 검토가 필요한 제안은 관련 부서의 검토와 추진 가능성 등을 종합적으로 살펴 지속적으로 관리해 나갈 방침이다.

또한 영덕군은 이번 간담회를 일회성 행사에 그치지 않고 군민의 목소리를 현장에서 직접 듣고 정책에 반영하는 소통 중심의 군정 운영을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

조주홍 영덕군수는 “민선 9기 취임 100일을 맞아 군민 여러분과 직접 마주 앉아 영덕의 현재와 미래에 대한 다양한 의견을 들을 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “오늘 들려주신 소중한 의견 하나하나를 세심하게 살펴 군정에 반영하고, 군민이 체감할 수 있는 변화와 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “앞으로도 현장에서 군민의 목소리를 경청하고 군민과 함께 답을 찾아가는 소통행정을 통해 ‘반듯한 군정, 다시 뛰는 영덕’을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

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