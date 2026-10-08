LX 순천지사, 순천시에 인재육성 장학기금 320만원 전달

LX 한국국토정보공사 순천지사가 지역 인재 육성과 교육 발전을 위해 순천시 인재육성장학회에 장학기금 320만원을 전달했다고 8일 밝혔다.

이번 후원금은 LX 순천지사 임직원들이 지역 사회와 상생하고 미래 세대를 응원하기 위해 자발적으로 마음을 모아 마련했다.

LX 한국국토정보공사 류경식 순천지사가 8일 순천시 인재육성장학회에 장학기금 조성을 위한 후원금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. LX 순천지사 제공

앞서 LX 한국국토정보공사 전남광주지역본부(본부장 박호성)도 지난 9월 순천시청 사회복지과에 후원금 100만원을 전달하는 등 지역 내 나눔 활동을 꾸준히 이어가고 있다.

류경식 지사장은 “지역의 미래를 이끌어갈 청소년들이 경제적 어려움 없이 마음껏 꿈을 키울 수 있도록 직원들과 뜻을 모았다”며 “앞으로도 국토정보 전문기관으로서 본연의 업무뿐만 아니라 소외계층을 위한 사회공헌활동을 지속해 사회적 책임을 다하겠다”라고 말했다.

한편, LX 순천지사는 매년 소외 이웃 기부, 청렴 문화 캠페인, 지역 환경 정화 등 지역주민과 상생하는 다채로운 사회공헌 활동을 펼치며 귀감이 되고 있다.

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